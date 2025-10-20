La cuenta oficial de la escudería Alpine subió una publicación sobre el adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el medio de la carrera por el Gran Premio de Estados Unidos.

En el arranque del escrito, el equipo de la F1 manifestó: “hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en pista, ya que el neumático duro no parecía ser el más adecuado para la carrera”.

La escudería explicó que le dieron instrucciones a sus dos competidores para que mantuvieran la posición. Una frase que pone en apuros a Colapinto, quien desobedeció las indicaciones del equipo técnico de Alpine.

“Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente” , cerró la primera imagen de su publicación.

Por otra parte, en el posteo de Instagram, la escudería de la primera categoría de monoplazas destacó una frase de Franco Colapinto: “es algo que discutiremos como equipo y del que aprenderemos en el futuro”.

En la última imagen de la publicación, Alpine resaltó una frase de Pierre Gasly: “tenemos muchas cosas que revisar como equipo, ya que nos ha costado mucho ser competitivos los domingos”.

Con esta especie de comunicado, Alpine intentó dar por cerrado el conflicto y transmitir una imagen de unidad puertas afuera, aunque el episodio dejó en evidencia ciertas tensiones internas entre los pilotos y el muro de boxes.

Más allá de la polémica, el caso refleja la presión que atraviesa el equipo francés en una temporada irregular, donde las decisiones estratégicas y la convivencia entre sus corredores comienzan a jugar un papel tan determinante como el rendimiento en pista.

Colapinto, por su parte, atraviesa un proceso de consolidación en la máxima categoría y busca afianzar su lugar dentro de un equipo que todavía no logra estabilizar su rendimiento. En tanto, los próximos compromisos serán clave para observar si Alpine logra recuperar la armonía interna y encontrar el rumbo deportivo que le permita volver a pelear por puntos con regularidad en la Fórmula 1.

Noticias Argentinas.-

N de la R: Colapinto tenía más auto que su compañero, por eso decidió no hacerle caso a quienes no entendían que su auto era más rápido y eso se notó en las imágenes de la carrera, ni bien Franco pasó a Gasly, el piloto argentino comenzó a alejarse de su compañero.-