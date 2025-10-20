20 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 20 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA

Redacción 6 horas atrás

FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 20 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA, UBICADA EN MITRE ESQUINA SARMIENTO.-

 

Más historias

Nuevo curso de Manipulador de Alimentos en Roque Pérez

55 minutos atrás Redacción

Jornada de concientización en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

3 horas atrás Redacción

“No tengas miedo, contá todo”: la arenga de Juan Grabois a Fred Machado para que hable

5 horas atrás Redacción