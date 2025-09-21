Temblor en Casa Rosada: Spagnuolo analiza transformarse en arrepentido de la causa coimas

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La causa que investiga la alta posibilidad de un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo elemento inquietante: la Justicia comprobó que Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, eliminó mensajes de su celular previo a entregarlo para que sea analizado.

Además, se reveló que intentó ingresar a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo apenas un día antes de que se realizara un allanamiento en su domicilio.

Atención Karina

El accionar de Spagnuolo complica su ya difícil situación judicial. A esto se suma el hallazgo de 80 mil dólares y 2000 euros en una caja de seguridad de su propiedad, montos que superan ampliamente lo declarado oficialmente al asumir su cargo en la administración pública. Actualmente no cuenta con abogado defensor, lo que genera rumores sobre su posible conversión en “arrepentido” dentro del expediente.

De hacerlo, podría mejorar su panorama judicial pero empeoraría, quizá, el de Karina Milei. La hermana presidencial está mencionada en los audios que trascendieron de Spagnuolo sobre el 3% que se quedaría la Secretaría General de la Presidencia en el circuito de las coimas.

Por decisión del juez Sebastián Casanello, el expediente quedó abierto y tanto las defensas como las querellas podrán acceder a las pruebas recolectadas hasta el momento. La investigación tiene como eje la contratación millonaria de la ANDIS con la droguería Suizo Argentina y derivó además en una auditoría interna a pedido del actual Gobierno.

