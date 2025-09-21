Durante la estadía de Javier Milei en Córdoba, donde brindó una disertación en la Bolsa de Comercio, una particular movida comercial llamó la atención en el centro de la ciudad. Varios negocios colocaron carteles con descuentos del 3% en sus productos bajo el título de “Promo Anti Coima”, en referencia al porcentaje mencionado en audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo.

Los mensajes también incluyeron frases dirigidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En algunos locales se leyó: “Válido solo por hoy mientras la coimera de Karina está en Córdoba”, lo que generó reacciones en redes sociales y entre transeúntes.

El escándalo del “3%” como eje de burlas sociales y políticas

La cifra del 3% surgió de un escándalo que involucra a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de audios donde se mencionan presuntas irregularidades, sobreprecios y supuestas coimas. Desde su aparición pública, el número fue adoptado como recurso irónico en diferentes ámbitos sociales.

Según el contexto del caso, el tema se transformó en un argumento recurrente para la oposición, que lo utiliza como crítica a la lucha contra la corrupción impulsada por el Gobierno nacional.

El 3% también llegó a recitales y estadios

El uso simbólico del número trascendió el terreno político. En espectáculos públicos y eventos masivos comenzaron a aparecer gestos alusivos. Durante un show en el estadio de Vélez, la cantante Lali Espósito levantó tres dedos mientras interpretaba “Fanático”, tema que dedica a Javier Milei. El gesto fue interpretado por parte del público como una referencia directa al caso en cuestión.

Además, en partidos de fútbol también se vieron banderas y pancartas que mencionan el “3%”, lo que refuerza el alcance cultural del tema fuera de los despachos oficiales.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-