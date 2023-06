Taylor Swift confirmó su visita a la Argentina con su gira mundial: cuándo se presentará y dónde comprar las entradas

La espera terminó y la mejor noticia que podrían haber espero los fans llegó: este viernes Taylor Swift confirmó que vendrá al país junto a su tour The Eras Tour. Entre los destinos internacionales se encuentra la Argentina, donde se presentará por primera vez y también se conoció cómo será la venta de entradas y qué día tocará en Buenos Aires.

La artista se presentará el próximo 9 y 10 de noviembre en el Estadio Monumental, de River Plate en el show que será producido por DF Entertainment. Con respecto a la venta de entradas habrá una preventa para clientes de Banco Patagonia en hasta 6 cuotas sin interés y será a partir del lunes 5 de junio a las 10 de la mañana, por 24 hs o hasta agotar stock.

La venta general comenzará el 6 de junio a las 10 de la mañana hora argentina y también será hasta agotar stock. Las entradas se venderán exclusivamente y como único medio a través de allaccess.com. Esta información es importante para tener en cuenta porque muchas veces se producen fraudes de reventa de entradas por otros medios y cuando llega el día los fanáticos viven un mal momento por no poder ingresar.

Los precios de las entradas para los shows de Buenos Aires comienzan desde los 16.000 pesos hasta los 75.000, a eso hay que sumarle impuestos y/o servicios extra. Luego están los paquetes VIP que arrancan en 67.500 y llegan a los 175.000. Según dice el afiche oficial esos números ya serían los finales y no habría que sumarle ningún tax extra.

Cabe destacar que todos los shows que la artista dará en América Latina contarán con Sabrina Carpenter como telonera e invitada especial quien entonará sus hits antes de la llegada de Taylor. Sabrina tiene 24 años y es cantante, compositora y actriz. Sus últimos singles superan los 3 mil millones de reproducciones en todo el mundo y lanzamientos de álbumes aclamados como “Fast Times”, “Vicious” y “Nonsense”.

Para aquellos fanáticos de la artista que estén interesados en conocer más detalles sobre los shows internacionales que serán anunciados próximamente o los que ya fueron confirmados pero no son en el país, es recomendable que ingresen en taylorswift.com/tour para enterarse de todas las novedades.

Hace un mes aproximadamente, el 13 de mayo para ser más precisos, Taylor brindó su segunda fecha en Filadelfia como parte de The Eras Tour, gira que la ha llevado a abarrotar los escenarios de todo Estados Unidos y con la que pronto llegará al país por primera vez. En ese sentido, la artista vivió un repudiable momento con uno de los de seguridad. El show se estaba llevando a cabo con total normalidad con los miles de fanáticos cantando éxitos como You Belong with Me, All Too Well y August haciendo retumbar el Lincoln Financial Field, hasta que un incidente con un miembro del equipo hizo que se colmara la paciencia de la cantante.

Taylor se encontraba interpretando la canción número 36 de su repertorio para esa noche, Bad Blood, cuando un guardia de seguridad comenzó a empujar a una fan. Al darse cuenta, la cantautora de Pensilvania cambió completamente su rostro de felicidad por uno de ira y dejó de cantar por momentos para reprender al guardia, quien no hacía caso a los gritos de Swift. “¡Hey! ¡Detente! ¡Ella no está haciendo nada!” Se puede escuchar de parte de Swift en los videos grabados por miembros del público.

Finalmente, el guardia de seguridad fue retirado del lugar y los fanáticos pudieron seguir disfrutando del concierto.

Nota gentileza de Infobae.-