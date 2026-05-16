Sturzenegger en guerra contra la ANMAT

Si hay una característica que sobresale de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, es su intención de dinamitar cada organismo público. Su expresión contra la ANMAT (la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que realizó el jueves solo fue una muestra cabal de su plan de gestión, basado en la motosierra profunda.

Como logró recabar Agencia Noticias Argentinas, el funcionario se siente envalentonado en un contexto marcado por los ajustes del Estado, en una semana plagada de recortes en distintos sectores. Y siente que en el estado en el que se encuentra el Gobierno hay tiempo y espacio para continuar con las reducciones y la desaparición de áreas que él considera irrelevantes.

Y no tiene ningún reparo en decirlo. “Federico siempre fue así”, dice alguien que trabajó con el ex titular del Banco Central durante años. Por eso apuntó, una vez más, contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, un organismo descentralizado que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

Un dato: el economista ya había expresado el año pasado, en pleno conflicto y crisis de muertos por fentanilo contaminado, que los medicamentos no debían tener control, con muchas críticas hacia el área. Algo que generó malestar en la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones. Mario Russo, su antecesor, también había mostrado rispideces con “El Coloso” por haber reclamado libre importación de medicamentos, sobre todo aquellos de la India.

La molestia se extendió a los laboratorios locales, que le enseñaron los dientes. Los trabajadores de la Aduana siguieron esa dirección porque saben que el ministro pretende reformar el código aduanero, plasmado en la Ley 22.415 de 1981. Es un tema sensible dicen los representantes sindicales porque facilitaría, desde la óptica del ministro, la libre entrada de mercadería sin control suficiente.

El tema ya ingresó en el radar de la CGT. Por eso, uno de sus triunviros, Cristian Jerónimo, ya avisó que habrá medidas si Sturzenegger logra plasmar sus cambios que deberían ser mediante un proyecto de ley.

“La aduana es la primera barrera para proteger la industria nacional, para controlar todo lo que entra y sale del país, para que no nos llenen de productos extranjeros que terminan destruyendo nuestras industrias”, sostuvo. Asimismo, puso en valor el trabajo de los trabajadores del sector, destacando su formación y responsabilidad en una función clave para el país.

En el Servicio Meteorológico Nacional ya hizo lo propio. Pese a las advertencias de los trabajadores, siguió adelante con su política de reducción de trabajadores. No está solo en su planificación: Alejandro Tamer, el subsecretario de Transformación Estatal del ministerio de Desregulación del Estado, es el hombre que trata de ejecutar todas las modificaciones con las cuales su jefe político sueña.

Noticias Argentinas.-

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