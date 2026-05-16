Jornada cultural en el Cine Club Colón de La Paz Chica con la escritora Cindy Moreno

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura a cargo de Fernando Olasagaste, desarrolló esta mañana en las instalaciones del Cine Club Colón, ubicado en La Paz Chica, una enriquecedora jornada cultural.

Olasagaste manifestó: “Tuvimos el agrado de recibir a los alumnos y alumnas de 4.º año — Única División de la Escuela de Educación Secundaria N.º 2 del paraje El Arbolito de Roque Pérez y compartimos un hermoso encuentro junto a la joven escritora roqueperense Cindy Moreno, autora del libro de ciencia ficción En la tierra también hay ratas, quien conversó con los estudiantes sobre su obra y el mundo de la literatura”.

Durante la actividad se disfrutó de una charla amena entre alumnos, alumnas, docentes y Cindy Moreno, compartiendo una mañana de reflexión sobre la vida cotidiana, las experiencias personales y las distintas miradas que surgen a través de la lectura y la escritura.

Los estudiantes estuvieron acompañados por la profesora de Lengua y Literatura, Melisa Parente, y por la preceptora Luján Olguiati.

La actividad se realizó en el marco de la donación de libros efectuada por la autora a la biblioteca que actualmente funciona en el Cine Club Colón, un espacio que continúa creciendo y que se encuentra abierto y a disposición de toda la comunidad.-

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