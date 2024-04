Sileoni: «No se puede esperar nada de este gobierno»

El ex ministro de Educación, Alberto Sileoni afirmó que «ya no se puede esperar nada de este gobierno», y al mismo tiempo justificó la medida de fuerza que realizaron ayer los docentes.

«Fue un paro destinado a que el Gobierno Nacional entienda algunas cuestiones, como la eliminación del Fondo de Incentivo Docente o la suspensión de algunas partidas», puntualizó Sileoni, quien actualmente se desempeña como director General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires.

En ese aspecto, que «estuve en la paritaria, pero no hubo un principio de acuerdo, si hubo un entendimiento, pero esto quedó en un punto muerto, y terminó en esta medida de fuerza, que lamentablemente es un día menos de clases».

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) realizó un paro este jueves, el segundo contra el gobierno de Javier Milei desde que se inició el ciclo lectivo, hace apenas un mes.

La jornada incluyó una marcha que tuvo como epicentro el Congreso Nacional, mientras que desde el gobierno confirmaron que se les descontará el día a los docentes que se plegaron a la

medida.

«Ya no se puede esperar nada de este gobierno», sentenció Sileoni, en declaraciones a radio Splendid, y añadió que «ya dimos un aumento del 25 por ciento en enero, del 20 en febrero, del 13,5 en marzo y tenemos abierta una paritaria. Teníamos alguna expectativa cuando asumió (Milei), pero ya no. Tenemos nuestra propia política».

«En la Provincia hay muchas obras paradas, en materia de infraestructura, y una sensación de angustia generalizada, por eso los gremios están elevando una voz de alarma», remarcó.

Además, sostuvo que «es preocupante la falta de aprecio del gobierno hacia la institucionalidad del Estado, y sobre todo el prejuicio sobre los trabajadores estatales».

Sileoni no dudó en afirmar que «hay mucha agresión al Estado, a la educación pública y también a los docentes. Una sucesión de maltrato que el gobierno se encarga de desparramar. No es justo, no se construye políticamente así».

Por otra parte, al referirse a la situación actual del país, Sileoni subrayó que «hay una hecatombe económica, no hay política de salud, no hay política de educación, de ciencia, de tecnología. No hay repelentes, no hay nada… Solamente un malestar que crece».

Por otra parte, y con respecto a un posible adoctrinamiento escolar, Sileoni admitió que «puede haber situaciones que no correspondan a un aula».

«Soy de los que opina que el docente exprese sus opiniones, puede opinar pero no se puede enojar, tiene que garantizar que se escuchen todas las voces. Puede haber actos de torpeza, pero de ningún modo se van a resolver penalmente», finalizó.

Noticias Argentinas.-

Foto NA.-