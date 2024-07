Sigue la crisis laboral y desde la CGT advierten por la recesión y la pérdida de empleo

El co-secretario general de la CGT estuvo en EVA TV y subrayó la importancia de la unidad dentro del peronismo, afirmando que «todos tenemos claro que la unidad del peronismo no se puede romper. Lo que hay que hacer es dar el debate y construir alianzas. Como peronismo tenemos que proyectar algo distinto sosteniendo la unidad.»

Además ofreció un análisis crítico sobre la situación económica actual del país. Describió la crisis de ingresos que ha resultado en recesión y pérdida de empleo, aunque destacó los esfuerzos en la provincia de Buenos Aires por mantener la actividad económica y el empleo.

En cuanto al rol del Estado, Daer expresó su preocupación por lo que considera una situación inédita: «Actualmente asistimos a una situación inédita donde alguien se hace cargo del Estado y al mismo tiempo asegura que detesta al Estado. Un país con el Estado retirado o ausente contradice las propias normas del liberalismo clásico. Lo que están haciendo ahora no es liberalismo.»

El dirigente sindical también se refirió a la política gubernamental hacia el mundo del trabajo, criticando la incompatibilidad del modelo de Milei con el sistema sindical argentino: «El sistema de Milei no cierra con el modelo sindical argentino, la política de este gobierno no cierra con los sindicatos adentro.» En relación con la Ley Bases y la reforma laboral, mencionó las dificultades para alcanzar acuerdos en el Congreso pero resaltó los logros judiciales: «Con la acción judicial pudimos frenar el capítulo laboral. Esperemos que el gobierno retire la apelación de ese capítulo.»

Por su parte en territorio bonaerense se acrecienta la crisis laboral por el derrumbe del consumo y otra empresa se suma a la lista y cierra su sucursal en Laferrere. Se trata de Medamax que ocupaba 70 personas en esa tienda. «Echaron a todos sin avisar», señalaron los afectados por la determinación.

Desde el gremio denunciaron que quedaron en la calle 70 empleados de un día para otro y no quieren pagar las indemnizaciones completas.

“Nos desayunamos hoy temprano que la empresa se encontraba cerrada, nos impidieron el acceso y el personal de seguridad nos dijo que la empresa no iba abrir, que estábamos todos despedidos y que los telegramas iban a llegar por estas horas”, relató Gastón Figueroa, delegado del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) de la Zona Oeste.

Gentileza de Revista La Tecla.-

Foto de portada de archivo NA.-