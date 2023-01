«Sextorsión» en Roque Pérez y la zona: Amenazan por mail con difundir videos «tuyos» masturbándote

Esto ya ocurre al menos desde el 2021 en varias partes del mundo y hay varias notas publicadas, ahora empezaron a llegar a usuarios en Roque Pérez y la zona.

Pero antes de pasar a hablar de la masturbación, les informamos que estos e-mail con intentos de estafas, son truchos y llevan el nombre de «sextorsión». Y por eso te llegan a la casilla de «spam» o correo no deseado.

En varios casos piden hasta 750 dólares o Bitcoin para que «no le pasen tus videos masturbándote a tus contactos de las redes sociales y whatsapp». Pero ni siquiera conocen tu nombre, ni tampoco ningún otro dato que no sea tu correo electrónico y esa dirección de tu E-mail se compra, si. Hay «empresas» que recopilan varias direcciones de correos electrónicos y la venden a diversas personas y/o empresas. Por eso también es normal que te lleguen promociones de autos, viajes o de cosas por las cuales jamás consultaste.

Así que tranquilo/a, si recibís este tipo de e-mails con amenazas, son truchos y te contamos que hasta nosotros hemos recibido dos mails con estas cosas. Diciendo que nos tenían grabados, claro, lo que esta gente no sabe es que nuestra computadora tiene la cámara y el micrófono tapado con cintas pegadas sobre ellos, además de que por supuesto estas cosas son retruchas y en vez de asustarnos nos causaron mucha gracia. Pero hay gente que quizá caiga en este cuento del tío y les pague a estos cyber delincuentes.

El sexo y por supuesto la masturbación, es algo de lo más habitual que existe en el mundo. Sin no existiera el sexo, ni usted, ni yo, estaríamos aquí. Aunque a algún dinosaurio le pueda parecer un horror, el que se asusta con eso, recuerde que está en este mundo porque nació debido a que sus padres han tenido sexo.

Expertos dicen que: «A partir de los 2 años de edad, e incluso antes, la exploración genital por parte de los niños en su propio cuerpo es totalmente normal. Incluso la masturbación es algo que se puede detectar a la más temprana edad. Toda exploración genital esta asociada al descubrimiento del placer. Desde que descubren su zona genital, los niños pasan a conocer sensaciones placenteras, y en muchos casos, empiezan a recurrir a ellas como alivio a su tensión o a su soledad.

La masturbación es una forma de autoerotismo, a través de la cual se obtiene placer sexual mediante la manipulación directa de los genitales, sea frotándolos o rozándolos con otra superficie como almohadas, la cama, el agua de la ducha, etc. La autoexploración es una experiencia fundamental para una sexualidad saludable.

La actitud de los padres en estas situaciones debe ser la más relajada y natural posible. Nada de castigos ni regañinas. Si algún padre castiga o regaña a su hijo por masturbarse estará vinculando la sexualidad de su hijo a algo malo, a algo lo prohibido, y algo feo. El niño se sentirá culpable por practicar este hábito.

La mejor forma de intervenir, más que nada para que el niño no se haga daño y no exponga su placer íntimo a los demás, es tratar de explicarle con un lenguaje claro, que ese placer es parte de su propia intimidad y que entonces debería hacerlo en un lugar seguro, privado, con las manos limpias, en un sitio limpio, y no en publico ni delante de los demás». (Fuente: guiainfantil).

Por eso, quien diga que jamás se masturbó está mintiendo, o lo olvidó. Pero si llega a ser cierto que jamás se masturbó, se ha perdido muchos minutos de placer, se lo aseguramos.

Así que si le llega un e-mail con estas amenazas, no lo abra, no lo responda, solo elimine el mismo y no se preocupe. Repetimos: ni siquiera saben su nombre, por eso lo tratan de Ud. o de Tu, etc. entonces no lo responda para no darle ningún dato que el delincuente no sepa.

De acuerdo al sitio lavanguardia.com: «Este chantaje ‘online’, conocido como sextorsión, estaría afectando cada vez a más usuarios. Los delincuentes indican que tienen en su poder imágenes y vídeos íntimos de los usuarios; y que tienen conocimiento de que ha visitado páginas de contenido pornográfico. Así, amenazan con difundir a sus contactos toda esta información si no acceden a pagar cierta cantidad de bitcoins en un monedero virtual».-