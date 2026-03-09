Sergio Massa reapareció en público en Mendoza

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El excandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, reapareció en público en la provincia de Mendoza, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia y se reunió con el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

“Recibimos a Sergio Massa que nos visitó durante la Fiesta Nacional de la Vendimia y charlamos sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza.También pudimos compartir ideas sobre un logro histórico: en Maipú volvimos a ganar una elección de medio término después de 25 años”, aseguró en sus redes sociales Stevanato.

El pasado 22 de febrero, en las elecciones municipales de la localidad mendocina, el oficialismo local logró mantener su poder: el frente Maipú Crece, vinculado al peronismo y, por ende, al intendente, se impuso con el 43.10% de los votos, mientras que el segundo lugar fue para La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza (LLA-CM) que obtuvo el 40.22%.

A pesar de los resultados favorables para Stevanato, lo cierto es que el municipio registró una baja participación electoral, con menos del 50% del padrón.

Sin embargo, el oficialismo logró cierto impacto en el Concejo Deliberante de Maipú porque fue una elección histórica, ya que por primera vez en 25 años lograron una victoria legislativa que les otorgó una mayor fuerza en el cuerpo legislativo municipal.

Sergio Massa junto al intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Foto: Agencia NA/ Intendencia Maipú (Mendoza).-

