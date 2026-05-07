Rectores y gremios universitarios convocaron a una marcha federal para reclamar financiamiento

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Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y no docentes y estudiantes convocaron a movilizaciones en todo el país el próximo 12 de mayo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar la caída de las transferencias al sistema.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, convocó junto a gremios docentes, no docentes y estudiantes a la marcha federal universitaria del próximo 12 de mayo para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede del CIN, Bartolacci sostuvo que “hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%” y advirtió que esa situación “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades universitarias remarcaron que la situación “más urgente y dramática” es la pérdida salarial del personal docente y no docente y la falta de actualización de los programas de asistencia estudiantil.

El titular del CIN señaló además que las universidades realizaron gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Congreso para obtener respuestas presupuestarias y recordó que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Parlamento y luego judicializada tras el incumplimiento denunciado por las casas de estudio.

“Que valga la voz del pueblo de la Nación para conmover las respuestas que hacen falta”, expresó Bartolacci al convocar a la movilización y pedir una amplia participación de la sociedad en todas las plazas del país.

El rector afirmó también que las universidades mantienen expectativas sobre los reclamos judiciales iniciados para exigir el cumplimiento de la ley y sostuvo que esperan una respuesta “razonable” del Gobierno nacional.

De la convocatoria participaron autoridades de universidades nacionales como la UBA, José C. Paz, Guillermo Brown y Río Negro, además de representantes de gremios docentes y no docentes, entre ellos Conadu, Ctera y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, junto a integrantes de la Federación Universitaria Argentina.

Noticias Argentinas.-

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