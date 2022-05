Sergio Massa: «Nuestra mayor responsabilidad es asegurarnos de que el Gobierno funcione más allá del debate»

El presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador fue consultado sobre las posibilidades de ser candidato en las próximas elecciones, y dijo al respecto que no tiene «el 2023 en la cabeza».

Por Cecilia Camarano.

El presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se refirió a las acusaciones cruzadas al interior del Frente de Todos y aseguró al respecto que «la mayor responsabilidad» de la coalición oficialista es asegurarse «de que el Gobierno funcione más allá del debate».

«En democracia las expresiones realizadas en el parlamento o dentro del juego democrático nunca nos tienen que dar miedo», dijo bajándole el precio a la interna al disertar en el marco del AmCham Summit, el foro anual que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

Lo que hay en debate son algunos instrumentos respecto del Gobierno, pero nada pone en discusión la coalición de Gobierno como coalición», remarcó.

En ese sentido, señaló que «la coalición de oposición tiene una disputa de liderazgo y de programa» y «la coalición de Gobierno no tiene una disputa de liderazgo porque está en el Gobierno, pero sí tiene una discusión de programa».

Consultado acerca de la posibilidad de ser candidato en las elecciones de 2023, Massa rechazó que piense en ello. «Me pasé 20 años de mi vida mirando para adelante y poniéndome objetivos hacia delante y no me permití disfrutar lo que hacía; hoy disfruto de lo que hago», respondió.

En la misma línea, afirmó que «en el mundo de los algoritmos y la polarización la valentía está en plantear los consensos». «No tengo el 2023 en la cabeza porque me parece que este año que no es electoral la dirigencia debería elegir por lo menos diez consensos que sean política de Estado. En lugar de ver quién le grita más fuerte al otro deberíamos ver en qué temas estamos de acuerdo», consideró.

«Puede haber temas en los cuales la política puede estar peleada o dividida, pero hay temas que tienen que tener un sistema de acuerdos de toda la política», insistió al tiempo que agregó: «En todo caso dejemos para el debate los temas que nos diferencias en términos electorales, sobre todo teniendo en cuenta que este no es un año electoral y la política le tiene que mostrar a la sociedad maduración».

Sobre las declaraciones del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien esta mañana calificó a los cruces del oficialismo como «una telenovela», el líder del Frente Renovador dijo que «en las democracias de coaliciones hay un montón de telenovelas». «Rodríguez Larreta mira los problemas de la familia enfrente sin mirar los problemas de la familia propia, y tenemos que sentarnos seriamente sin calificar al otro a ver cómo pensamos soluciones para la gente», cuestionó.

Pese a que el titular de la Cámara de Diputados rechazó públicamente la idea de ser candidato, en las últimas semanas levantó su perfil mientras los cruces internos en el Frente de Todos recrudecieron. De hecho, el líder del Frente Renovador mantuvo reuniones tanto con el presidente Alberto Fernández como con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,

erigiéndose así como el referente político del espacio oficialista capaz de «saltar por arriba» las diferencias que hoy acechan al peronismo en materia de la política económica.

Incluso la propia Vicepresidenta se mostró junto a Massa en actos públicos, y volvió a mencionarlo el viernes al disertar en Chaco, en donde contrapuso su figura con la del presidente Alberto Fernández y afirmó que sólo podría tener «una disputa de poder» con Massa, que lidera el Frente Renovador; Héctor Daer, de la CGT; o Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y no con el Jefe de Estado ya que lo eligió «porque no representaba a ninguna fuerza política».

No obstante, en su entorno evitan hablar de candidaturas. Más allá de que sigue creciendo la figura del tigrense como garante del orden al interior del Gobierno, el titular de Diputados puso en stand by una posible campaña, y en esa línea tampoco se fijó fecha al congreso del Frente Renovador, que se iba a celebrar en Mar Del Plata el pasado.

Gira por Europa

Según pudo saber Ámbito, Massa no descartó sumarse a la gira presidencial que realiza el presidente Alberto Fernández por Europa. Si bien ganas no le faltan, debe acomodar su agenda de comisiones en Diputados y, según señalaron fuentes de su entorno, hasta el miércoles al mediodía «estará enfocado en eso». «Si quedara todo encaminado y el jueves no hay nada raro, podría sumarse», señalaron.

Nota e imagen gentileza de Ámbito,-