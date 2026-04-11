Semana Santa no llevó alivio al turismo: mucha gente en Tandil y Mar del Plata pero con pocos gastos

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El fin de semana largo de Semana Santa dejó un balance dispar en dos de los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires porque tanto Mar del Plata como Tandil registraron una importante afluencia de visitantes, aunque con un dato en común: el consumo fue significativamente menor.

Tanto fue así, que un importante operador turístico de Mar del Plata le dijo a la Agencia Noticias Argentinas que este fin de semana de Pascuas tuvo más movimiento el Balneario 12 de Punta Mogotes para el año que viene (reservas 2027) que la gente consumiendo en bares, restos o negocios de ropa.

Mar del Plata con más gente pero menos gastos

En Mar del Plata, la ocupación hotelera apenas alcanzó el 50%, a pesar de que la ciudad recibió un 9% más de turistas que en el mismo período del año pasado. Según el balance de UTHGRA Mar del Plata, el movimiento turístico estuvo “bastante lejos al de otros años”, cuando este feriado solía ser uno de los puntos más fuertes del calendario.

“La actividad fue moderada. Claramente el clima no nos acompañó, también habíamos tenido otro fin de semana largo muy cerca y es evidente la caída del poder adquisitivo de la gente. Semana Santa no explotó como otras veces”, explicó el secretario general del gremio, Pablo Santín, en base al relevamiento realizado entre el miércoles y este domingo, según publica el sitio 0223.

En cuanto al consumo, desde el sector gastronómico señalaron que la mayor actividad se concentró en el centro, la calle Güemes y otros polos comerciales, mientras que el Puerto tuvo un fuerte movimiento, especialmente el viernes. Sin embargo, en otras zonas “no se sintió tanto” la presencia de turistas.

“Fue un fin de semana largo más, con movimiento moderado, no como otros años donde Semana Santa era un punto fuerte”, agregaron desde el gremio, al tiempo que advirtieron que el gasto fue “muy cuidado”, en línea con una “situación económica compleja” y una “progresiva retracción del consumo”.

Tandil con mucha gente

Un panorama distinto, aunque con el mismo denominador común en el gasto, se vivió en Tandil. Allí, la ocupación hotelera y de cabañas alcanzó el 95%, pero el consumo fue bajo.

Según referentes locales, los restaurantes trabajaron con niveles similares a un fin de semana habitual, con fuerte presencia de residentes más que de turistas.

Tandil tiene un turismo cautivo de las zonas aledañas y en Semana Santa más, por el carácter religioso de la ciudad y la cantidad de ferias, sobre todo la del Parque Independencia, que explotó de gente todos los días.

Mal fin de semana largo a nivel nacional

A nivel nacional, los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reflejan esta tendencia: durante el feriado se movilizaron 2.852.256 personas, un 5,6% más que el año pasado. Sin embargo, el impacto económico fue menor. El movimiento generó $808.198 millones, pero al descontar la inflación se registró una caída interanual del 18,9%.

El gasto promedio diario por turista fue de $108.982, lo que representa una baja real del 8,4%. Además, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, confirmando una tendencia hacia viajes más cortos y austeros.

El costo también fue determinante: una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante el fin de semana largo, cifra equivalente a cerca del 69% de un salario promedio. En este contexto, el turismo se mantuvo activo, pero con un perfil mucho más medido, marcado por el ajuste en los bolsillos.

Noticias Argentinas.-Foto archivo NA.-

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