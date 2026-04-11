Firma de convenio con el Club Alumni de Roque Pérez

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El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Oscar Sciaini, junto a la subsecretaria de Promoción Social y Desarrollo Humano, Analía Mc Cormack, y el presidente del Club Alumni, Nicolás Ochambela, firmaron este viernes 10 de abril un importante convenio marco de colaboración. Estuvieron acompañados por Raúl Lisboa, colaborador en la gestión.

El acuerdo establece un trabajo conjunto entre el Municipio y la institución deportiva, con el objetivo de fortalecer políticas públicas destinadas a la asistencia social, la contención y el desarrollo de actividades culturales y deportivas para la comunidad.

A través de este convenio, se busca acompañar especialmente a niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades básicas insatisfechas, promoviendo espacios de inclusión, desarrollo humano y participación comunitaria.

Asimismo, el Municipio realizará aportes conforme a las partidas presupuestarias disponibles, mientras que la institución llevará adelante las acciones previstas, garantizando el seguimiento y la rendición correspondiente según la normativa vigente.

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso del Estado local de trabajar articuladamente con las instituciones de la comunidad, potenciando el rol social de los clubes y generando mayores oportunidades para los vecinos y vecinas de Roque Pérez.-

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