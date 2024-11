Se ve que mucha «limpieza» no hay: Diputados: fracasó por segunda vez el intento de tratar el proyecto Ficha Limpia

La Cámara de Diputados fracasó hoy por falta de quórum, en su intento por tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los condenados en segunda instancia poder ser candidatos a cargos electivos.

La sesión impulsada por el PRO, la LLA, y la UCR no pudo reunir los 129 diputados para habilitar el debate, ya que solo había 116 cuando el presidente de la cámara, Martín Menem, levantó el plenario del cuerpo.

Uno de los datos salientes de la sesión es que el oficialismo retaceo el quórum ya que faltaron 8 de sus 39 legisladores que conforman la Libertad Avanza.

Los bloques de la UCR, y la de la Coalición Cívica, y Democracia para Siempre denunciaron un pacto entre la Libertad Avanza y Cristina Fernández de Kirchner.

Lo que sucede es si se aprobaba el proyecto de Ficha Limpia y el Senado lo convertía en ley la ex presidenta no iba a poder ser candidata en las elecciones de renovación parlamentaria.

