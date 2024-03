A pocas semanas de que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024 se confirmó que se repartirán 300 mil preservativos entre los atletas que participen.

El director de la villa olímpica, Laurent Michaud, anunció que, contrario a lo que pasó en Tokio 2020, se permitirán las relaciones sexuales entre los deportistas por lo que se entregarán condones para que los deportistas se cuiden.

Michaud afirmó que en esta edición quieren darle libertad a los atletas para que hagan lo que deseen durante sus tiempos libres: “Es muy importante que la convivencia aquí sea algo grande”.

El cálculo que se estableció es que cada competidor recibirá 30 preservativos promedio, número que llama la atención, ya que, los Juegos Olímpicos duran tres semanas. (?).

Asimismo, el director destacó que en París 2024 no habrá alcohol, pero sí variedad de comida: “Tendremos más de 350 metros de buffet con comida del mundo y estoy seguro de que los atletas estarán muy contentos de que se preparen aquí algunas especialidades francesas. Pero, la variedad responderá primero a las necesidades de los atletas en cuanto a nutrición y rendimiento”.

En Tokio 2020, la situación fue distinta, ya que, el coronavirus impidió el acercamiento entre deportistas con la idea de prevenir contagios.

Para que no haya encuentros íntimos, se crearon camas “anti sexo” que fueron hechas a base de cartón por la endeble resistencia que ofrecen a movimientos bruscos. (N de la R: ¿Esta gente no sabe que se puede tener sexo hasta estando de pie, no solo sobre una cama).

Los Juegos Olímpicos París 2024 se llevarán a cabo desde el viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto.

Noticias Argentinas.-