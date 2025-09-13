Se realizó el relanzamiento de la Mesa Local Intersectorial en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Coordinación de Punto Género del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Vanesa Pesce, junto con la Dirección de Mesas Locales Intersectoriales del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, llevó adelante el relanzamiento de la Mesa Local Intersectorial en el SUM de Punto Digital.

El encuentro contó con la presencia de la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; la directora provincial de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Leticia Locio; el director de Mesas Locales Intersectoriales, Facundo Díaz Castellano; y el equipo técnico del Ministerio, conformado por Mariángeles Queulo, Juliana Arias y Pilar Bauger.

En representación del municipio participaron el intendente Maximiliano Sciaini, la coordinadora de Punto Género Vanesa Pesce, funcionarios y funcionarias del gobierno local, consejeros escolares y representantes de diversas instituciones del distrito.

Durante la jornada hicieron uso de la palabra Laurana Malacalza, Leticia Locio y el intendente Sciaini, quienes remarcaron la importancia del trabajo articulado entre el gobierno provincial y municipal. Posteriormente, Facundo Díaz Castellano realizó una presentación en PowerPoint en la que explicó los conceptos de las Mesas Locales integradas al Sistema Integral de Políticas Públicas.

El intendente Sciaini destacó la reciente entrega de botones antipánico y el trabajo en red que se desarrolla en el municipio entre las distintas áreas.

Cabe señalar que uno de los ejes centrales del encuentro fue la problemática de la violencia en la zona rural.

Finalizadas las exposiciones, se conformó la Mesa Local Intersectorial de Género de Roque Pérez, que quedó integrada por: Punto Género, Juzgado de Paz, SLPPD, Comisaría de la Mujer, Promoción Social y Desarrollo Humano. En los próximos días se definirán las futuras reuniones de trabajo.

Las Mesas Locales Intersectoriales constituyen una herramienta estratégica para pensar, diseñar y ejecutar políticas públicas desde una lógica intersectorial, participativa y transformadora, consolidando un espacio de articulación fundamental para la prevención y el abordaje integral de las violencias por razones de género.-

