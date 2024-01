“Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos… Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”, lanzó el mandatario en declaraciones radiales.

El territorio riojano vivió horas de tensión por una manifestación encabezada por las fuerzas provinciales de seguridad y del personal de salud. Por este motivo, sedes bancarias y edificios públicos quedaron sin custodia.

En este contexto, Quintela lanzó una baterías de medidas para palear la crisis y deslizó la posibilidad de crear una moneda propia. Al respecto, Milei dijo “que lo hagan”.

Y continuó: «El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten».

No es el primer cruce entre Milei y Quintela. Durante el proceso electoral, que terminó con el economista en la Casa Rosada, el líder riojano sostuvo que, en el caso de que Milei sea presidente, renunciaría a su cargo.

Noticias Argentinas.-