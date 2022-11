Se picó: Kun Agüero a Canelo Álvarez: «No debés pisar Argentina»

«Había amigos que tenían ganas de ir a verlo a una pelea, pero con esto, todo Argentina Canelo, no debés pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total. Justo con Messi. Es como decir algo en contra de Maradona, claramente jugaste con fuego»

, sentenció el ex futbolista mirando directo a la cámara, como hablándole al púgil mexicano.

La polémica con el Canelo se generó luego que malinterpretara imágenes del festejo íntimo de la Selección Argentina y entonces se despachara con varios mensajes contra Messi. «Lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé de seguir. Me caías bien. Hoy no me caés bien», sentenció Agüero.

«Obviamente no me voy a pelear con Canelo porque me va a reventar la nariz, me la va a dejar como a Momo», concluyó el ex jugador de la Selección Argentina.

Nota gentileza de MinutoUno.-