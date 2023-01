Hoy, 25 de enero de 2023 se cumplen 26 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

Aún hoy algunos siguen insistiendo que a Cabezas lo mataron por sacarla fotos al empresario Alfredo Yabrán y este medio, no cree esa historia, Primero porque a José Luis lo asesinaron en el verano de 1997 y las fotos las tomó un año antes, en el verano de 1996 y segundo, porque si una persona no quiere ser fotografiada, pues no camina libremente por una playa llena de gente. Saldría a caminar por playas más alejadas y sin gente, ya que esas fotos las podría haber sacado cualquiera.

Cabezas vio o fotografía algo que no debía antes de su crimen y ese fue el motivo de su asesinato. Por otra parte, tampoco creemos en el cuento de que Yabrán se suicidó y Norma, la mamá de José Luis, con la que hablamos en 2002, tampoco creía que el empresario se hubiera suicidado. Hasta hay una nota de Jorge Lanata que informa que lo vio en una playa en Uruguay años después de «suicidio».

Cabezas trabajaba como reportero gráfico para la revista Noticias y fue asesinado de dos disparos y su cuerpo calcinado dentro del auto que utilizaban para cubrir la temporada en Pinamar.

Los acusados del asesinato de Cabezas, fueron recuperando su libertad a lo largo de estos años, mientras la familia de José Luis, su esposa e hijos, se mudaron a otro país.-