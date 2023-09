Se conocieron los primeros datos ​de la autopsia de Silvina Luna: “Hay granulomas en partes del cuerpo en las que no deberían estar”

En medio de la batalla judicial que Fernando Burlando lleva contra Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna, este jueves se conocieron detalles de la autopsia que se practicó en el cuerpo de la modelo, quien falleció el pasado 31 de agosto tras una prolongada internación en el Hospital Italiano.

“El material que se detectó está en buena parte del cuerpo de Silvina Luna, a proposito de una migración que sufrió. La pericia final va a demorar varios meses pero los médicos que practican las autópsias, los legistas, mientras van haciendo la autopsia del cuerpo siempre van informando de lo que van observando. Y en este caso se sorprendieron por los granulomas que encontraron en distintas partes del cuerpo en las que no deberían estar”, se develó en America Noticias.

“Fijensé si será complejo lo que le inyectaba Lotocki a las víctimas que no se sabe qué es el material. Y eso es lo que se está analizando y lo que se ha volcado en el informe a propósito del juicio oral y público”, completó Rolando Graña.

“Cuando se sepa qué es y haya precisiones de cuál era la sustancia y cómo se metabolizó, ojo, porque ahí puede darse cuenta que no era solo una sustancia autorizada por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Puede que sean otras cosas, que haya algún componente industrial. Más allá de que ese cemento de la prótesis no estaba indicado para usar en grandes cantidades, pero era caro. O sea que es otra cosa lo que hay”, analizó el conductor.

“Lotocki habla de metacril. Pero de haberle puesto ese metacril, es carísimo y no es lo que les cobró a quienes atendió. Ahí entran estos biopolímeros, que lograron ley en Colombia, que puede ir desde aceite de avión, hasta silicona líquida, o lo que sea”, completó Soledad Larghi.

En la causa contra el polémico médico, y además de a la familia de Silvina Luna Burlando representa a varias famosas que han tenido graves problemas de salud tras ser atendidas por el doctor, como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi. En medio de este contexto, el abogado anunció que este miércoles realizó un pedido de detención para Lotocki: “Hubo un gran cambio en su situación procesal. La presentación se hizo en el Tribunal Oral N.º 28, donde se dictó la presencia condenatoria a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión. Si bien no está firme, entendemos que ha variado la información, que hoy hay muchos procesos investigando las actividades de Lotocki”.

En diálogo con el ciclo Intrusos (América), Burlando explicó que con esta medida quiere “evitar riesgos procesales”, como “la comparecencia de Lotocki al juicio”. Cuando la conductora Florencia de la V le consultó si el médico puede ir preso en cualquier momento, el abogado respondió: “Es un pedido y seguramente le van a dar traslado a las partes, opinarán otros colegas y finalmente definen la Justicia”.

“Vimos que la situación (de Lotocki) es preocupante, vimos que hay una situación de insolvencia también que es de alguna manera premonitoria de algún tipo de situación, de evasión. Entonces no descartamos la posibilidad que el día de mañana frente a tanto conflicto con la Justicia, tome una medida que nos deje sin Justicia”, manifestó el letrado.

Cuando le consultaron si el médico se podía fugar, el abogado respondió: “Es una alternativa posible. Tiene una situación procesal muy complicada, de eso no hay duda, hay denuncias nuevas, vínculos y procesamientos con un homicidio, hay investigaciones por homicidios, más una condena que no es algo menor, aunque no está firme. Mi obligación es pedir que lo detengan, como fue en su momento nuestra obligación cuando les dijimos a los jueces que no hicieron lugar a la inhabilitación y posteriormente sí la hicieron”.

