Se conmemora hoy el Día Nacional del Reportero Gráfico y ponemos «conmemora» porque no se trata de una celebración o un festejo, ya que la fecha se estableció en memoria del fotógrafo y periodista José Luis Cabezas, asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997 (ver en notas anteriores).

“No se olviden de Cabezas”, el lema impuesto por el colectivo de Reporteros Gráficos vuelve a cobrar vigencia este 25 de enero al cumplirse el 25° aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, ocurrido en la ciudad bonaerense de Pinamar, mientras trabajaba.

Por Ley 24.876, sancionada el 10 de setiembre de 1997 y promulgada el 13 de octubre del mismo año, se establece el 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico.

Sus colegas y amigos Ana Paula Far Puharre y Guillermo Cantón, quienes compartieron la redacción de Revista Noticias con él, lo recuerdan y expresan lo que significó su muerte.

-¿Qué significa para ustedes, como reportera y reportero gráfico, la conmemoración de este día?

Ana Paula Far Puharre: Es un día muy triste para mí, no sólo por el recuerdo a José Luis sino porque siento que de alguna manera nos mataron a todos.

A José Luis lo mataron por cumplir con su trabajo, yo hasta entonces nunca había pensado que podía pasar algo así por hacer fotoperiodismo, ahora todo estaba teñido de muerte.

Guillermo Cantón: No puedo asociar una cosa con la otra, el día del Reportero Gráfico debería ser una fiesta, una celebración de colegas. Para mí el 25 de enero es el día que asesinaron a José Luis.

José Luis Cabezas y Ana Paula Far Puharre. Foto: gentileza Ana Paula Far Puharre.

-¿Cómo recuerdan a José Luis Cabezas?

A.P.F.P: Lo recuerdo como una persona muy divertida, se enganchaba en todas, aunque era medio calentón cuando se las hacían a él. Le gustaba hacer fotos para la revista, trabajaba mucho y no se quejaba por esto. También era familiero, solíamos hacer asados donde iban todos con sus familias.

G.C: Después de todos éstos años puedo recordar al amigo que tuve la suerte de tener. Alegre y ocurrente, nos divertíamos mucho en un ambiente de trabajo con mucha presión y bastante estresante. Imposible aburrirse con él.

-¿Qué significó su muerte para sus colegas?

A.P.F.P: Creo que el significado pasa porque nos habían intentado silenciar. Su brutal asesinato metió miedo por un lado y, por el otro, una necesidad de salir a las calles a pedir justicia. Nosotros tratábamos de registrar lo que sucedía, era algo inédito, la gente salió a la calle masivamente a acompañarnos.

G.C: El asesinato de José Luis fue un antes y un después en la profesión, y de alguna manera también fue el fin de un oficio que sufrió las consecuencias de los cambios en los grandes medios gráficos.

-¿Se generaron cambios en la actividad profesional a partir de la muerte de José Luis?

A.P.F.P: Si, algo cambio y no para bien. Desde mi lugar sentí que se dejó de investigar en profundidad, ya no se seguían las cosas a fondo. A veces ni siquiera se salía de la redacción, se investigaba por teléfono. Nada parecía tener sentido ni valer la pena.

G.C: Es curioso que lo sigamos llamando reportero gráfico cuando ya casi no se imprimen imágenes. Hubo una coincidencia entre el asesinato de Cabezas y la muerte de una profesión. Hoy la mayoría de los fotógrafos, que registran la actualidad, trabajan para organismos estatales y alimentan la propaganda oficial.

-¿Cuál consideran que es la asignatura pendiente que se tiene para con él y su memoria?

A.P.F.P: Lo más injusto de todo es que a él le quitaron la vida, a los hijos le quitaron al padre y ninguno de los implicados en el caso se encuentra detenido.

G.C: No lo sé, creo que la sociedad no ha olvidado su crimen. Pendiente en su memoria tenemos mucho por hacer en relación a los negocios oscuros entre los gobernantes corruptos y los empresarios inescrupulosos.

Ana Paula Far Puharre comenzó sus estudios en La Escuela de Fotografía Creativa de Andy Goldstein. Entre el año 1993 y 2002 se desempeñó como reportera gráfica en la revista Noticias y cubrió corresponsalías para las revistas América Economía, Gato Pardo y Revista Poder. En el año 2006 ingresa a Fox Sport Revistas como editora de fotografía para todas las publicaciones de habla hispana de América. Durante ese tiempo de reportera gráfica en los medios de comunicación, la fotografía fue una herramienta para dar visibilidad a temas, para ella, dejados de lado. Actualmente se encuentra en impresión su trabajo autoral “Partida” y está dedicada a la docencia, donde encuentra la posibilidad de estimular nuevos fotógrafos a utilizar la fotografía como herramienta.

Guillermo Cantón, ex reportero gráfico, fue amigo y compañero de José Luis Cabezas en la revista Noticias. Hoy es editor de la revista Contrastes y dedica sus actividades al documentalismo y la música.

Guillermo Cantón. Foto gentileza Guillermo Cantón.

Nota gentileza de argentina.gob.ar.

N de la R de rpereznet.com.ar:

Seguimos insistiendo en que a José Luis Cabezas no lo mataron por haberle sacado fotos a Yabrán, si bien el empresario, de dudoso suicidio, estaría implicado, no fue ese el motivo de su asesinato. Cabezas, en la fiesta de Andreani vio o fotografía algo que no debía, algo groso, muy groso y por eso esa misma noche lo mataron.

CABEZAS LE SACÓ FOTOS A YABRÁN EN EL VERANO DE 1996, PERO LO MATARON EN EL VERANO DE 1997. UN AÑO DESPUÉS.

Las informaciones dicen: «José Luis Cabezas fotografió al empresario Alfredo Yabrán en las playas de Pinamar en febrero de 1996. Un año después, el 25 de enero de 1997, fue secuestrado, torturado y asesinado cuando realizaba la cobertura periodística de verano en la misma ciudad». Entonces, ¿no les parece extraño que el empresario haya esperado todo un año para su venganza?. La fotos a Yabrán no fueron el motivo de su asesinato. Quienes hemos trabajado años detrás de una cámara fotográfica hemos visto y fotografiado centenares de cosas y muchas de ellas veces hemos visto o fotografiado cosas que alguien no quería.

Dejemos de mentir acerca del asesinato de José Luis Cabezas y del suicidio de Yabrán, que no fue tal.-