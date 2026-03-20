Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

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Boca deberá superar un grupo difícil en la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo llevado a cabo de la competencia, que arrancará en la semana del 7 de abril.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el “Xeneize” se medirá con Cruzeiro de Brasil, club ante el cual cayó en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, que superó las rondas previas del certamen al eliminar, entre otros, a Argentinos Juniors.

Además, Estudiantes jugará con Flamengo de Brasil, Cusco de Perú e Independiente Medellín de Colombia, Rosario Central deberá enfrentar a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y la Universidad Central de Venezuela, mientras que Lanús deberá soportar la altura al medirse con Liga de Quito de Ecuador, el Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, debutante en la prestigiosa copa.

Por último, habrá dos debutantes argentinos: Platense tendrá una zona complicada al resultar emparejado con Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil e Independiente Santa Fe de Colombia e Independiente Rivadavia deberá jugar ante Fluminense de Brasil, el Bolívar boliviano y Deportivo La Guaira, de Venezuela.

El sorteo de la Copa Libertadores, acontecido en la ciudad paraguaya de Luque con posterioridad a la determinación de los grupos de la Sudamericana, arrojó zonas complicadas para los conjuntos argentinos.

El único cabeza de serie argentino, Boca Juniors, fue sorteado en un grupo D de mucha complejidad.

El “Xeneize” se tendrá que medir con Cruzeiro de Brasil, club ante el cual perdió una fase eliminatoria en la mencionada Sudamericana de dos años atrás, Universidad Católica de Chile, que culminó en el segundo lugar en la tabla anual del país trasandino con 17 triunfos en 30 partidos, y Barcelona de Ecuador, que dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo de Brasil en las rondas previas de la actual Copa Liberadores.

Siendo parte del grupo A, Estudiantes tampoco tendrá un camino fácil, ya que deberá jugar ante el campeón defensor, el Flamengo brasileño, el cual lo eliminó en cuartos de la anterior edición, Cusco, subcampeón del Clausura peruano y segundo en la tabla anual, e Independiente Medellín, conocido como el DIM, que accedió a la fase de grupos dejando en el camino a dos uruguayos en las rondas previas: Liverpool y Juventud de Las Piedras, de inolvidable campaña.

Por último, la zona H integrará a Rosario Central con Independiente del Valle, campeón de la liga ecuatoriana tras 82 puntos y solo cuatro derrotas en 40 partidos, Libertad de Paraguay, tercero en la tabla acumulada, y Universidad Central de Venezuela, cuarto en la anual del país de la selección “Vinotinto”.

Los grupos de la Copa Libertadores 2026:

GRUPO A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

GRUPO B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

GRUPO C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

GRUPO D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

GRUPO F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

GRUPO G

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

GRUPO H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela

Noticias Argentinas.-

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