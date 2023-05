Se calienta la interna oficialista ante una posible PASO en tierras bonaerenses

La posible candidatura del albertismo en la Provincia deja tela para cortar. Si bien desde el entorno de Axel Kicillof aseguran que el Gobernador “no tiene problemas” de medirse en las urnas con un oponente interno, reiteran que es el candidato “natural” y tiene caudal electoral.

“Cuando uno elige un gobernador, una vicegobernadora, lo elige fundamentalmente analizando qué es lo que representa en términos políticos y en caudal electoral”, expresó Carlos Bianco en diálogo con FM Delta.

Y señaló que la actual vicegobernadora Verónica Magario “representa a La Matanza, que es el distrito que tiene mayor caudal electoral”. “Yo no sé qué representa Victoria Tolosa Paz en caudal electoral”, indicó. Y agregó: “No digo ni que es mucho, ni que es poco. No sé cuál es, porque no ha ganado una elección que yo recuerde”.

El funcionario bonaerense sostuvo que Kicillof “es el candidato natural a gobernador” y que “está haciendo un gobierno histórico”, pero que “no tiene ningún problema en ir a una PASO”.

Bianco indicó que “no está definido” quiénes van a conformar la fórmula en provincia. Y agregó: “Nosotros estamos muy conformes y muy contentos con el trabajo que viene haciendo Verónica Magario desde la Legislatura”.

Hace un par de semanas, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, lanzó su agrupación “Camino a la victoria” en Ensenada, ofreciéndose como una alternativa al kirchnerismo.

Lo hizo con un acto que contó con la presencia de los ministros Aníbal Fernández (Seguridad), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), y que levantó polvareda al interior del oficialismo bonaerense.

Nota gentileza de Revista La Tecla.-