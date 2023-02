Scioli anticipó que buscará el voto de «los desilusionados que no quieren volver al pasado»

El embajador argentino en Brasil y aspirante a la Presidencia, Daniel Scioli, afirmó que en su campaña apuntará a «ir en búsqueda de esos argentinos que están desilusionados, pero que tampoco quieren volver al pasado», a la vez que destacó que en su vínculo diplomático con el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro pudo demostrar que es capaz de «cerrar la grieta».

«Siento que las circunstancias me fueron llevando a asumir esta responsabilidad. No busco una candidatura si no siento que se fue generando una demanda en la cual estoy convencido de poder representarla y llevarla a la victoria», sostuvo el ex gobernador bonaerense.

En declaraciones radiales, el dirigente del Frente de Todos afirmó que tiene «muy claro lo que se va a disputar este año» y añadió: «Esta vez, a diferencia de 2015, no espero tener la razón después, si no la oportunidad de poder proyectar a la Argentina a un gran desarrollo nacional con inclusión social».

En alusión al lanzamiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Scioli manifestó: «Cuando muchos hablan de cerrar la grieta, yo en Brasil pude demostrarlo con Bolsonaro, porque tenía el camino de enfrentarlo políticamente y comenzábamos una escalada o buscaba defender a nuestro país, los puntos en común».

Asimismo, anticipó cuál será el sector al que apuntará en su campaña electoral: «Hay que ir en búsqueda de esos argentinos que están apáticos, desilusionados, desencantados y que tampoco quieren volver al pasado».

En ese sentido, indicó que deberá «explicarles esas ideas de 2015, pero actualizadas, modernizadas, porque el mundo cambió».

«La Argentina tiene con qué. No tengo ninguna duda de que el porvenir del país es inexorablemente exitoso. Estoy convencido de que puedo hacer un buen trabajo y servicio al país, con la coherencia y lealtad que siempre me ha caracterizado», subrayó el representante argentino en Brasilia.

Finalmente, al ser consultado sobre si pretende integrar la Mesa Política del Frente de Todos en las próximas reuniones, Scioli aseguró que se siente «representado por todos los que estuvieron ahí» y destacó el trabajo que realiza con los distintos actores del Gobierno y de las provincias.