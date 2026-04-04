Sciaini confirmó la realización de la 2da edición de la Fiesta de la Carne de Cerdo en Roque Pérez. Video

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El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, confirmó la realización de la 2da edición de la Fiesta de la Carne de Cerdo, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril.

El jefe comunal informó esta decisión luego de mantener una reunión con el secretario de Empleo, Producción y Turismo, Ricardo Rinaldi, y autoridades del Centro Tradicionalista Los Baguales: su presidente Mauro Milanesi, el vicepresidente Daniel Mantini y el tesorero Marcos Ayré.

Durante el encuentro, desde la institución manifestaron su intención de asumir la organización integral del evento, contando con el acompañamiento de alguna institución local y el respaldo del municipio en materia logística.

En este sentido, Sciaini explicó que desde el Ejecutivo municipal se brindará apoyo en la organización y en distintos aspectos operativos, mientras que la coordinación general de la fiesta estará a cargo de Los Baguales. Asimismo, adelantó que se elaborará un decreto que establecerá que lo recaudado a través de los food trucks, artesanos y demás espacios comerciales será destinado directamente a dicha institución.

La fiesta contará con propuestas gastronómicas, espectáculos y el tradicional concurso de asadores, en el que participarán distintas organizaciones, entre ellas Cabaña Argentina.

Desde el municipio destacaron el compromiso del Centro Tradicionalista Los Baguales por asumir este desafío, en un contexto que presenta dificultades económicas, y remarcaron la importancia del trabajo conjunto para garantizar la continuidad de este evento que promueve la identidad local y la participación comunitaria.-

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