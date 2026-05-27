La escudería francesa Alpine, que tiene como uno de sus pilotos al argentino Franco Colapinto, presentó a la exclusiva marca italiana Gucci como su nuevo sponsor principal.

La presentación se realizó este miércoles 27 de mayo y tuvo como uno de sus principales protagonistas a Colapinto, además de su compañero, el francés Pierre Gasly, y el italiano Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo.

«Gucci anuncia hoy una asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1: la primera vez que una casa de moda de lujo actúa como socio principal de un equipo que compite en la cima del automovilismo, la Fórmula 1», comenzó el comunicado emitido por la marca de moda.

En el mismo, se detalla que «a partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2027, el equipo competirá como ‘Equipo de Fórmula 1 Gucci Racing Alpine’ con los colores de Gucci. Impulsada por una ambición mutua y valores compartidos, la colaboración presenta una nuva plataforma empresarial y experiencial construida en torno a los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelente en la intersección del lujo y el deporte».

En el marco de este nuevo acuerdo comercial, la presidenta y directora ejecutiva de Gucci, Francesca Bellettini, aseguró que «esta asociación con Alpine escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en servir como socio principal en la Fórmula 1. Eso refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario».

Briatore, por su parte, destacó que «asociarse con una prestigiosa marca del calibre de Gucci en la Fórmula 1 como socio principal del equipo Alpine es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. No solo eso, sino que también estoy entusiasmado con las posibilidades que brinda la asociación con Gucci y las grandes cosas que podemos lograr juntos a nivel global».

Luego de un desastroso 2025, el equipo Alpine pudo levantar mucho su nivel en este 2026 y gracias a las grandes actuaciones tanto de Colapinto como de Gasly, marcha quinto en el actual campeonato de constructores, solo por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, que son las escuderías líderes.

Noticias Argentinas.-