Santilli: «Es inédito que el ministro que tiene proyección de inflación del 115% sea candidato a presidente»

El precandidato a gobernador del PRO detrás de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, cuestionó al ministro de Economía y aspirante a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aseguró que trabajará en unidad independientemente del resultado de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

«Es inédito, increíble. Este Gobierno, con este ministro que tiene proyección de inflación de 115%, que no sabemos cuál es el tipo de cambio de los 17, es el precandidato a presidente. Nunca pasó», expresó en una entrevista a Radio Rivadavia, y remarcó: «Un ministro de Economía que es abogado y ahora candidato a presidente. Estas son las ideas del kirchnerismo«.

A su parte, se mostró optimista de cara a las elecciones, y aseguró: «Creo que la sociedad va a ser contundente, le quitaron el miedo a la sociedad. Solo tiene miedo del futuro de sus hijos».

Para Santilli, «el oficialismo está apelando al miedo, diciendo que no vamos a poder gobernar, que van a haber 40 millones de toneladas de piedras», y respondió: «Les quiero decir algo, le quitaron tanto a la gente que le quitaron el miedo a votar como en el 2021. La gente no tiene miedo porque ya no tiene nada»

«La gente va a ir a votar, como cuando fuimos todos en una lista y les ganamos porque se cansó», retrucó.

El diputado del PRO, que se medirá en una interna con Néstor Grindetti –candidato de Patricia Bullrich- por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que cree en la sociedad al asegurar que «están cansados y quieren algo nuevo, distinto» y que «no va a votar lo mismo». «Mismas personas haciendo las mismas cosas y mismos resultados. Creo que algo nuevo va a surgir en nuestro país, con decisiones firmes, y con acuerdos», indicó.

En otro pasaje de la entrevista, Santilli bajó la temperatura de las críticas al interior de Juntos por el Cambio tras plantear que «hay una discusión de liderazgo, que a veces sube un poco el tono», y llamó a la reflexión del espacio y a apostar a la unidad que -según precisa- es lo que la sociedad demanda. «En las calles, nos pide que no nos peleemos más y que enfrentemos al kirchnerismo», reveló.

«Tendríamos que estar todos juntos que es lo que espera de nosotros la sociedad, que demos un mensaje de unidad, más allá de que es la gente la que va a decir quién quiere que lideren las listas, pero que estemos todos juntos. Es lo que siento y lo que me plantean en cada recorrida. Voy a plantear eso, después uno puede plantear, dos deben querer. O por lo menos juntarse antes, hacer algo conjunto», desarrolló.

Asimismo, a pesar de las tensiones en la Ciudad, el legislador sostuvo que su precandidato es Jorge Macri, aunque destacó las intenciones del radical Martín Lousteau.

Por último, evitó hablar de las declaraciones económicas de la titular del PRO en uso de licencia, con quien se medirá Larreta: «Hay que dejarlo en las explicaciones que dio Patricia, dejemos ahí y sino vamos a seguir ahondando en algo que no queremos profundizar que es unos y otros. Nunca busqué el defecto en el otro, me peleo con los problemas de la gente», concluyó.