Samid defendió el aumento de la carne: «Lo que está mal son los salarios»

El empresario aseguró que la carne tiene «un precio muy razonable» comparado con otros alimentos. Y se quejó porque no le dejan aumentar los sueldos «porque generan inflación».

Por Manuel Casado.

El empresario de la industria cárnica y dirigente del peronismo, Alberto Samid, reveló que no lo dejaron pasar tras hacerse presente en la cumbre del PJ bonaerense en la localidad de Merlo, encabezada por su titular, Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y los ministros Eduardo «Wado» de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía) junto a un grupo de intendentes oficialistas del Conurbano.

“Llegué a la puerta, me dijeron ‘momentito’, llamaron por teléfono y me dijeron ‘usted no está invitado‘”, se quejó Samid sobre el incidente en la puerta de la estancia La Colonial, lo que calificó como “una situación muy desagradable”. Además, lamentó: “Yo milito hace 50 años. Milité con Perón, Ménem, Duhalde y Néstor Kirchner. Siempre que el partido convoca a una reunión es abierta, todos los militantes podemos participar, y yo podía aportar algo”.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente por el programa “Sin Relato” de la AM 990, Samid aseguró que “los compañeros que organizaron esto, están equivocados” y afirmó que “el Partido Justicialista siempre fue un partido abierto y para todos”. En ese sentido, expresó que están convirtiendo al peronismo “en una Sociedad Anónima” y que “los muchachos que están gobernando son mezquinos”, aunque evitó puntualizó nombres y apellidos.

Consultado sobre cuál es su candidato para las Elecciones 2023, pidió “un gobierno de unidad nacional para enfrentar a las corporaciones extranjeras que nos roban el litio, el petróleo, la minería, la pesca y parte de la agricultura”. Sin embargo, luego, fue tajante: “No veo a nadie que esté pensando en eso. Al contrario, todos hablan de división y hoy hay que pensar como argentinos, ya ni como peronistas ni macristas”.

Samid defendió el precio de la carne y marcó que “lo que están mal son los salarios”

El también llamado “El Rey de la Carne”, por otro lado, comentó que pese al aumento de casi el 30% durante el primer mes del 2023, “la carne, comparado con cualquier otro alimento, tiene un precio muy razonable”. A su vez, atribuyó que “cuando hay sequía, hay poco alimento para las vacas y los ganaderos tratan de enviar lo más posible al mercado. Pero ahora comenzó a llover, el pasto empezó a crecer y ya los ganaderos comenzaron a retener”.

Al respecto, Samid afirmó que –en líneas generales– “todo está barato en nuestro país” pero “lo que están mal son los salarios”, por lo que le pegó al Gobierno. “Todo lo que producimos en Argentina está barato, lo que están mal son los salarios, un trabajador tiene que ganar 1500 dólares y un jubilado 1000 dólares”, manifestó, y afirmó que el de Argentina es uno de los peores en la región en cuanto a sueldos.

“Miremos lo que ganan en nuestros países limítrofes, ni hablar en EE.UU. y Europa”, cuestionó. Al respecto, cerró con más críticas al oficialismo: “Están equivocados los compañeros. Tuvimos un Gobierno que aumentó tres mil por ciento los servicios y se pagaron, la materia primera sube y se paga, nadie dice nada, ahora queremos subir los salarios y te dicen que no porque la inflación”, concluyó.