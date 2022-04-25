SAD Roque Pérez informa:

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicó el IGE con cierre 26/04/22 a las 10 hs.

-887611 – 1 CARGO S.O.S – E.E.S N°4.

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicaron los siguientes IGEs con cierre de postulación 26/04/22 a las 10 hs:

– 885681 1 CARGO DE MG CON DIRECCIÓN A CARGO EP N° 18
– 885706 1 CARGO DE MG CON DIRECCIÓN A CARGO EP N° 23
– 885728 2 MÓD ED. FÍSICA EP N° 2
– 885702 2 MÓD ED. FÍSICA EP N° 2
– 885790 2 MÓD ED. FÍSICA EP N° 2.

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se republicaron IGEs con cierre de postulación 26/04 10 hs

-826513 1 CARGO PRETALLER TEJIDO EEE501
-232691 4 MOD MAQUINAS ELECTRICAS Y AUTOMATISMOS EESTN°1
-832645 2 MOD LABORATORIO DE METROLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD EESTN°1
-832862 – 4 MÓD. DISEÑO Y PENSAMIENTO MECÁNICO EESTN°1

FINES
SEDE ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS (C.BEGUERIE-ZONA RURAL)
-780925 2 HS CAT INGLES COMISION 42
SEDE PUNTO GENERO
-780920 2 HS CAT INGLES COMISION 41
-780921 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 41
SEDE EEE N° 501
-797794 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 35
-797782 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 31
-780911 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 39.

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES INFORMA QUE SE ANULÓ EL SIGUIENTE IGE:

886314.

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicó el IGE con cierre 26/04/22 a las 10 hs.  -887611 – 1 CARGO S.O.S – E.E.S N°4.  ***ANULADO POR ERROR EN LOS HORARIOS***

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicó el IGE con cierre 26/04/22 a las 10 hs.

-886314 1 CARGO S.O.S E.E.S N°4.

Acerca de Redacción

¿QUIÉNES HACEMOS ESTE MEDIO? ***Carlos Zampini. Jefe de Redacción y Contenidos desde agosto de 2008 de este medio. Periodista/Locutor Matriculado/Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. Trabajó en Diario Crónica como Cronista volante - Colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra, Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Dos programas de TV en Roque Pérez. Programa de Radio "Área 51 por FM Nova". Es Locutor matrícula Nº 7705. Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y varias menciones especiales, nacionales e internacionales. ***Flavia Farias: Redacción. Técnica en Política, Gestión y Comunicación egresada de la Universidad Nacional de Avellaneda. Docente de "Comunicación y Medios" del Plan FINES año 2019. Escuela Nº2. Trabajadora de Prensa del Movimiento Evita de Roque Pérez. Colaboradores especiales y coberturas fuera de Roque Pérez: Luca Zampini (Ediciones digitales, videos, etc.). Olivia Zampini e Ignacio Lazzero (Sección Deportes). RPEREZNETONLINE.COM.AR Desde agosto de 2008 informando con la verdad. E-MAIL: [email protected]

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