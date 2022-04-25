SAD Roque Pérez informa:

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicó el IGE con cierre 26/04/22 a las 10 hs.
-887611 – 1 CARGO S.O.S – E.E.S N°4.
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicaron los siguientes IGEs con cierre de postulación 26/04/22 a las 10 hs:
– 885681 1 CARGO DE MG CON DIRECCIÓN A CARGO EP N° 18
– 885706 1 CARGO DE MG CON DIRECCIÓN A CARGO EP N° 23
– 885728 2 MÓD ED. FÍSICA EP N° 2
– 885702 2 MÓD ED. FÍSICA EP N° 2
– 885790 2 MÓD ED. FÍSICA EP N° 2.
SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se republicaron IGEs con cierre de postulación 26/04 10 hs
-826513 1 CARGO PRETALLER TEJIDO EEE501
-232691 4 MOD MAQUINAS ELECTRICAS Y AUTOMATISMOS EESTN°1
-832645 2 MOD LABORATORIO DE METROLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD EESTN°1
-832862 – 4 MÓD. DISEÑO Y PENSAMIENTO MECÁNICO EESTN°1
FINES
SEDE ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS (C.BEGUERIE-ZONA RURAL)
-780925 2 HS CAT INGLES COMISION 42
SEDE PUNTO GENERO
-780920 2 HS CAT INGLES COMISION 41
-780921 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 41
SEDE EEE N° 501
-797794 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 35
-797782 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 31
-780911 6 HS CAT LENGUA Y LITERATURA COMISION 39.
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES INFORMA QUE SE ANULÓ EL SIGUIENTE IGE:
886314.
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicó el IGE con cierre 26/04/22 a las 10 hs. -887611 – 1 CARGO S.O.S – E.E.S N°4. ***ANULADO POR ERROR EN LOS HORARIOS***
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicó el IGE con cierre 26/04/22 a las 10 hs.
-886314 1 CARGO S.O.S E.E.S N°4.