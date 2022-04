SAD Roque Pérez informa:

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicaron los siguientes IGES con cierre de postulación el día 12/04 – 10 hs.

-856083 – 1 MI – JIRMM N° 9

-856060 – 1 MI – JIRMM N° 8

-855991 – 6 HS CAT. DE MEI- JI N° 901

-856031 – 6 HS CAT DE MUI – JI N° 901

-856050 – 2 MÓD ZP – EP N° 1

-856144 – 2 MÓD ZP – EP N° 2

-856099 – 2 MÓD ZP – EP N° 2

-856188 – 2 MÓD ZP – EP N° 3

-856164 – 2 MÓD ZP – EP N° 3

FinEs Roque Pérez.

-856170 – 3 HS CÁT. DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS. COMISIÓN 44 – C. BEGUERIE.

-856159 – 4 HS CÁT. PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMPORÁNEA. COMISIÓN 44. – C. BEGUERIE

-856132 – 6 HS CÁT. LENGUA Y LITERATURA. COMISIÓN 44- C. BEGUERIE

-856112 – 2 HS CÁT INFORMÁTICA. COMISIÓN 44- C. BEGUERIE.