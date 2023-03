Roque Pérez: Proyecto Peronista se suma al Frente Unidad Peronista

Continuó en segundo término dialogando con los presentes, el compañero referente local y referente de la 7ª sección electoral del Frente Unidad Peronista (FUP) Pablo Barral; agradeciendo a Walter Ojeda por la posibilidad de que dos agrupaciones políticas sumen sus fuerzas y esfuerzos en post de mejorar la calidad de vida de las personas, porque cada vecino de Roque Pérez, de la 7ª sección electoral y de toda la provincia de Buenos Aires deben estar todos los días un poco más feliz, porque hacer política trata de dar y brindar felicidad a cada familia.

Finalmente, el referente nacional del Frente Unidad Peronista (FUP), Walter Ojeda cerró la jornada con un discurso claro y contundente sobre el futuro cercano. Comenzando la alocución agradeciendo la presencia de tantos y muy queridos compañeros y compañeras y dio por cerrado el acuerdo de incorporación de la Agrupación Proyecto Peronista al Frente Unidad Peronista (FUP) alentando a más y mejor unión dentro del Frente que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional. Aclarando que la unión no es darle la espalda a las PASO, sino todo lo contrario, “debemos ser inteligentes y darle un uso necesario a este sistema electoral para dirimir en forma democrática las diferencias lógicas que puede tener todo frente político, no hay que tenerles miedo, hay que ir a jugarlas y dar el cien por ciento de cada uno”. Agregando “debemos tener memoria de que no hace tanto nos gobernó la derecha, y que se dio porque no nos pusimos de acuerdo, es hora de que el pueblo peronista entienda que si estamos todos juntos no hay fuerza que nos pueda derrotar”.

Finalizando el discurso Ojeda fue concluyente al expresar “nosotros, los compañeros y compañeras del Frente Unidad Peronista estamos totalmente convencidos de que el compañero Sergio Massa es la persona que más y mejor preparada está para ser nuestro candidato en este 2023, es la más preparada y está dando muestras fehacientes de que a través de políticas públicas reales y concretas se puede mejorar la calidad de vida de los compatriotas, está demostrando con trabajo serio y con profesionalismo podemos dar vuelta la paginas amarillas y salir del nudo económico y social que nos dejaron. Apostamos al futuro y para nosotros ese futuro es Sergio 2023”.

Nota y fotografías gentileza de Nova Bonaerense.-