ROQUE PÉREZ INSÓLITO, ¿Y LOS SEMÁFOROS QUE FALTAN?

Hemos informado acerca de la instalaciones de temporizadores en semáforos de la avenida Mitre en Roque Pérez y también hemos informado acerca de señales de tránsito que están mal hechas y desde hace bastante tiempo (ver notas anteriores). Porque si bien marcamos lo que falta o lo que está mal, la colocación de temporizadores lo informamos como un hecho positivo, porque las cosas que se hacen bien hay que decirlas. Ahora queremos mostrarles algo que todos venimos observando, pero que a nadie parece importarle.

En el cruce de la avenida Sarmiento con calle Sabatté, se colocaron unos hermosos semáforos con luces led hace ya algún tiempo. Muy buena idea porque era un cruce peligroso y además el uso de tecnología led permite disminuir el consumo de energía eléctrica y además ayuda a disminuir el calentamiento del planeta, ya que las luces de led no generan tanto calor como las otras.

El problema es que no solo algunos de esos leds no funcionan, sino que en dos de las columnas semafóricas, solo están colocados los semáforos del pescante «arriba» y no el otro semáforo que debe ir colocado en la columna de manera vertical. Algo que quizás no tenga importancia para algunos, y por lo que vemos, mucho menos para el gobierno roqueperense, pero que podría generar accidentes, ya que se deben colocar dos semáforos por columna, a fin de que se puedan visualizar correctamente desde cualquier sector que se venga circulando, ya sea a pie, en bicicleta, moto, auto o cualquier otro vehículo.

No hace falta ni siquiera salir de Roque Pérez para observar cómo deben estar colocados los semáforos, con ver un poco el resto de los semáforos, o algún programa de TV, o buscar en internet, es suficiente.

Nos preguntamos ¿cuál será el motivo, causa o razón por la cual no se colocaron esos dos semáforos que faltan en dos columnas?. Por ahora, forma parte de un Roque Pérez insólito, extraño y único, ya que no hemos visto esto en ninguna otra localidad del país.

Desligamos por supuesto de las responsabilidades, a los trabajadores municipales, que no tienen injerencia en este tipo de decisiones.-

En las fotos, se observa lo que estamos informando.

Si fuéramos concejales diríamos «veríamos con agrado la colocación correcta de los semáforos en Sarmiento y Sabatté».-

Fotos rpereznet.com.ar