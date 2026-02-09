Roque Pérez desembarcó en la Costa Atlántica: jornada de promoción turística en los Paradores ReCreo

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Bajo el lema de un turismo sostenible y de cercanía, el Municipio de Roque Pérez presentó sus atractivos rurales, su propuesta gastronómica y sus fiestas tradicionales ante turistas que visitaron Villa Gesell y Mar del Plata.

Durante los días jueves 5 y viernes 6 de febrero, Roque Pérez fortaleció su posicionamiento como destino turístico dentro de la provincia de Buenos Aires. En articulación con el programa ReCreo, dependiente de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, el equipo de la Dirección de Turismo municipal desarrolló una jornada de promoción en paradores y oficinas de turismo de la Costa Atlántica.

De la actividad participó la directora de Turismo del Municipio de Roque Pérez, Candela Barreneche, acompañada por parte de su equipo de trabajo, quienes llevaron adelante las acciones de difusión y promoción del destino.

La iniciativa tuvo como objetivo difundir a Roque Pérez como un destino que ofrece propuestas durante todo el año, más allá de una escapada de fin de semana. En ese marco, se destacaron los atractivos rurales de La Paz – La Paz Chica, Forastieri y el pueblo turístico de Carlos Beguerie, espacios que preservan tradiciones locales y brindan alternativas vinculadas al descanso, el contacto con la naturaleza y el turismo al aire libre.

Uno de los ejes centrales de la promoción fue la difusión de los Almacenes de Campo, que despertaron interés entre los turistas. La gastronomía local fue uno de los aspectos valorados, con especial atención en productos elaborados en el distrito como mermeladas, conservas, embutidos y el tradicional vermú, característicos de los distintos sectores del partido.

Asimismo, el equipo de la Dirección de Turismo aprovechó el alcance de la propuesta para difundir las próximas celebraciones y fiestas populares que forman parte del calendario anual de la ciudad.

Desde el área municipal señalaron que la presencia en los Paradores ReCreo permitió un contacto directo con visitantes interesados en experiencias auténticas, propuestas gastronómicas regionales y destinos de cercanía con criterios de sostenibilidad.

Con stands renovados, juegos y degustaciones, Roque Pérez reafirmó su perfil como destino turístico que integra naturaleza, identidad local, tradiciones y una propuesta gastronómica representativa, invitando a descubrir los parajes rurales que conforman el distrito.-

