Rodríguez Larreta: «No veo una gran mayoría del PRO que suscriba a las ideas de extrema derecha de Milei»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la mayoría del PRO no suscribirá a las ideas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y calificó su pensamiento político de «ultra derecha». Las declaraciones se dan días después del apoyo explícito al libertario de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

«No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei, veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo. Entonces, no estoy seguro de que haya una cosa mayoritaria ideológicamente apoyando a Milei», afirmó el ex presidencialista.

Además, apuntó contra Bullrich: «A Patricia la escuché decir ‘las ideas de Milei son malas y peligrosas’. Mauricio es distinto… Dijo ‘sí son nuestras ideas, pero…’. El alcalde de la Ciudad se pronunció hace 10 días como neutral de cara al balotaje entre Milei y Sergio Massa.

«Por supuesto que (Macri) le dio señales positivas a Milei desde el principio. Eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos», argumentó Rodríguez Larreta en una entrevista con Perfil y lanzó: «Tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a la que hoy está mostrando Mauricio».

En esa línea, ratificó su postura: «Que alguno exprese ‘yo voto a fulano o mengano’ me parece válido. Ahora, que llame a votar en nombre del rol que tiene, no. No voy a votar a Massa, definitivamente, no creo en Milei, tampoco lo voy a votar».

Escrito por Gonzalo Delmonte. NA – Buenos Aires, Argentina.-