Vecinos y empleados del Teatro Colón denuncian que arrebatadores y punguistas merodean la zona

durante las noches, muchas veces aprovechando la salida del público de las funciones del teatro.

«Acá hay choreos en las tres entradas, cuando sale la gente. Están los arrebatadores, que vienen corriendo desde allá, señala hacia la Plaza Lavalle, o desde Corrientes y luego rajan para el lado de avenida Córdoba, donde está el Teatro Cervantes, que es bastante oscuro. Y chau, andá a agarrarlos», cuenta un empleado de vigilancia del teatro y agrega que los punguistas «vienen bien empilchados, se mimetizan con los espectadores que salen y en un segundo te roban».

En diálogo con Clarín, otro de los vigiladores comenta: «La semana pasada se dio que en dos días distintos volvieron dos personas que pensaron que se les había caído la billetera y el celular dentro del teatro, pero adentro no había nada».

En la Plaza Lavalle, un vecino que vive hace unos 10 años en ese barrio, dice: «Yo vivo en Viamonte y Libertad y me gusta venir para acá, está tranqui, siempre trato de estar en lugares donde hay luz y gente. Por la paralela, Talcahuano, ya es otra cosa, hay gente tirada, medio pasada de merca o de chupi,pero aquí está más despejada. Cambió mucho cuando el Gobierno de la Ciudad levantó la ranchada que se había instalado en el medio de la plaza y generaba un ambiente preocupante».

En tanto, otro vecino de la zona que pase su mascota, relata: «Yo hasta hace unos años salía del cine que está acá, que se llamaba Bama y venía a tomar un cafecito pero mirá esto, es tierra de nadie. Hasta las cinco de la tarde, esas mesitas –unas diez– están siempre ocupadas, pero después no se sienta nadie, salvo algún turista que no tenga roce… Yo era cliente y el Petit Colón siempre está abierto, hoy hasta más tarde porque hay función teatral, creo que cuando no hay cierran más temprano, porque ni el loro anda por acá… Pero ver esta confitería así, con apenas una o dos mesitas ocupadas adentro, es un crimen».

Un empleado de seguridad del Colón comenta que «estamos ajustando la seguridad cuando terminan las funciones, porque hay grupitos que se aprovechan de la situación, de que hay mucho turismo, de espectadores que están en modo Teatro Colón y se descuidan, y aparecen los ventajita que sacan tajada de eso».

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad dijo a ese medio que con respecto a la seguridad de esa zona disponen de «un servicio de prevención de ilícitos que abarca, cuando hay funciones en el Colón, los teatros y la zona de entretenimientos de avenida Corrientes, hasta Florida y hay presencia de patrulleros, motos y

personal de a pie», pero aseguran que no hay un operativo especial por el Colón.

Noticias Argentinas.-