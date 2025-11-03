Robaron un cono de un control policial y terminaron detenidos

El incidente tuvo lugar en la intersección de avenida 11 de Septiembre y Malagueño, en el barrio Marco Sastre, donde la Policía llevaba adelante un operativo vehicular rutinario. Los jóvenes circulaban a bordo de un Volkswagen blanco cuando, al llegar al puesto de control, aprovecharon un descuido para cometer el absurdo robo: bajaron la ventanilla, tomaron uno de los conos naranjas que delimitaban la zona y lo metieron dentro del auto antes de escapar a toda velocidad.

Sin embargo, lo que creyeron una broma no duró mucho. Las cámaras de vigilancia registraron con claridad la maniobra, y los efectivos iniciaron una persecución por las calles de la ciudad. Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado y los sospechosos quedaron detenidos.

Según informó la Policía de Córdoba, el cono fue recuperado y el automóvil, secuestrado. Los dos individuos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio, difundido por las redes oficiales de la fuerza, generó una mezcla de indignación y humor entre los usuarios. Aunque el robo no tuvo consecuencias graves, el caso sirve como recordatorio de que los controles están monitoreados y que incluso las travesuras más absurdas pueden terminar con un arresto formal.