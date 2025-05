Ricardo Darín habló también del dolor ante la muerte de su hermana

Una emoción que atravesó la mesa en el programa “La Noche de Mirtha Legrand”

Uno de los momentos más sensibles de la noche se vivió cuando la conductora recordó a Alejandra Darín, hermana del actor, fallecida el 15 de enero de 2025. Legrand se mostró conmovida al hablar de ella, y Darín, visiblemente emocionado, agradeció el gesto con respeto y afecto.

En el pasado, el actor había compartido reflexiones sobre el duelo y la espiritualidad. “No hay palabras. Ni siquiera las busco. No me sirve. Sé que voy a estar en duelo toda mi vida por ella. Trato de avanzar agarrándome de una liana a otra, como en la selva, para poder convivir con este dolor y con su ausencia.”

En otra entrevista, Darín expresó su visión sobre la fe en el contexto del dolor personal: “Por supuesto. Me encantaría poder pensar que ahora está en manos de Dios, que se convirtió en un ángel que subió al cielo… pero no me pasa eso.” Y concluyó con una frase que dejó huella: “Es una suerte para Él que yo no sea creyente”.

