Ricardo Caruso Lombardi palpita las elecciones en la Ciudad: “Vamos a ser la sorpresa del campeonato”

Desde una de las meses del mítico café Rincón Inca, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, el ex director técnico Ricardo Caruso Lombardi explica los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío de encabezar la lista del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que competirá el próximo 18 de mayo en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires

Mientras desayuna un café con leche y un tostado de jamón y queso, revela ante la Agencia Noticias Argentinas su frustración con el presente del fútbol argentino, y asegura que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, bajó la orden para impedir que los clubes lo contraten.

Esa situación que no se priva de marcar, lo obligó a cambiar su realidad tras aceptar la propuesta del diputado Oscar Zago para competir por una banca en la Legislatura porteña. “Vamos a ser la sorpresa del campeonato», promete al tiempo que vaticina que quebrará el umbral de los 60 mil votos, lo que le garantizará un lugar en el recinto.

“Yo no soy político, soy un tipo supernormal que piensa a favor del pueblo”, se presenta. El exDT remarca además que no pertenece a ningún espacio político, solo responde “al que lo contrate”, y subrayara que no quiere «vivir del Estado”.

Entre la variada oferta porteña, Caruso Lombardi pide que lo acompañen en los comicios y desea que la sociedad que ”se dé cuenta de que no hay que votar tanto al partido sino al candidato».

“Respeto a todos los candidatos, pero no le tengo miedo a ninguno. Como no les tuve miedo a River y Boca jugando en su cancha, con equipos chicos, menos le voy a tener miedo a un candidato. No hay chace”, remarca.

Familiarizado con los dueños del café, promete traerles un flyer con su cara para pegarlo en la vidriera del local que utiliza para concretar reuniones y dar entrevistas periodísticas. Sentado en uno de los sillones del boliche, enumera casi sin respirar los principales proyectos que enviará, en caso de entrar a la Legislatura, y garantiza que de la única manera en la que volverá a las canchas será como periodista deportivo.

– Noticias Argentinas: Buenos días, Ricardo. Ante este nuevo desafío, ¿cómo se está preparando para encarar la campaña?

– Ricardo Caruso Lombardi: La verdad, para mí es todo súper normal. Acá lo toman todos a la tremenda. Se creen que tienen que estudiar para ser políticos, para tener una elección buena, y tenes que ser derecho y creíble.

– NA: Es un cambio brusco igual

– RC: Sí, pero yo estoy acostumbrado. ¿Sabés lo que le dí al fútbol? No tenés ni idea. Yo tengo 33 años de técnico. ¿Sabes lo que es salvar a nueve equipos del descenso en Primera División, todos seguidos? Eso me estropeó a nivel salud.

– NA: La política también es estresante

– RC: Sí, pero mucho menos. ¿Sabés por qué? Porque la política depende del grado que estés, del rango que estés, para Presidente seguro que sea bravo, pero para un legislador…Tenés que captar las leyes, las que te gustan, mandarlas, si te las aceptan, y los otros tienen que impulsar las leyes que a ellos les gustan, y hay que ver si las aceptás.

Entonces acá hay una pelea de quién puede hacer más que el otro y no se fijan que la gente tiene problemas. Porque hay un montón de problemas y los tenes a todos con las pavadas que hablan, pero nada de lo que plantean sirve en los barrios, verdaderamente.

Hoy te hablo de la Ciudad y no del país porque es lo que me toca. Hay millones de problemas que los veo como ciudadano. No soy político, soy ciudadano y sé lo que pasa.

A mí no me pueden venir a decir que tengo que recorrer los barrio, yo vendía palanganas desde los 17 en la calle, también letreros luminosos, marquesinas, rejas, tuve una tanguería en Palermo, fui técnico de fútbol, periodista deportivo recibido.

Entonces no me sorprende nada. Tengo capacidad para captar cosas y el poder de solucionar. Vos me llamás y me pedis un veterinario, y aunque no tenga busco a alguna otra persona que tenga para ver si te lo puedo solucionar.

Si en la elección meto 60.000 votos, voy a estar chocho. Bárbaro. Entré, voy a hacer lo imposible para mejorar un montón de cosas que a mí no me gustan. Pero, ¿qué pasa? y…puede que no llegue a los votos que quiero y para mi es igual, pero no todo el mundo puede decir lo mismo.

Hay gente que está desesperada para poder entrar porque quiere vivir de eso. Yo no. A mí no me interesa eso. No quiero vivir del Estado como todo el mundo después se cree. No me importa. No tengo problema. Laburé de todo.

No quiero vivir de ser político como todos creen. Te dicen: “No te metas en la política, te vas a chorear todo”, no es mi manera de pensar. Voy a estar igual en todos lados, voy a ir a comer, voy a salir. Como hice toda mi vida, voy a las canchas. A mí no me apunta nadie.

– NA:¿Hay alguna situación puntual por la que hayas decidido dar el salto a la política?

– RC: En parte, sí. Dos cosas. Una, que me prohibieron para dirigir y la otra, que dentro de eso está todo lo turbio que veo el fútbol argentino. Es demasiado.

Para ser campeón del mundo y campeón de América es demasiado lo turbio que está el fútbol argentino. Ya es una cosa que no tiene impunidad. Las cosas que estoy viendo me asombran. A la gente le parece raro, pero nosotros que somos del palo, nos parece 10 veces peor.

– NA: ¿Y cómo se llegó a esa situación?

– RC: Porque la dirigencia lo maneja de esa manera, a conveniencia de ellos, no a conveniencia de la gente. Es lo mismo que pasa con el país. En el fútbol es igual. Los vares, los árbitros, los campeonatos, los descensos. ¿A quién cagan? A la gente. La gente la pasa mal, los dirigentes no.

En la política, ¿qué pasa? se pelea uno con el otro, este con el otro, y está todo roto, no lo arreglan. Está sucio, no lo arreglan. ¿Y quién sufre? La gente.

– NA: ¿Y creés que podrías solucionar la realidad del fútbol desde la política? ¿Aspiras a hacerlo?

– RC: Sí, sin ninguna duda. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, creo que los partidos (N.E: de fútbol) dejan el 36% a la Asociación de Fútbol Argentino. Hay que buscar la manera que por ahí puedan aportar un 3% de todos los partidos de la capital para los jubilados. No sería malo. Se podría hablar.

Si la AFA fuese lógica, yo creo que te lo va a acepta. Se ahorran un montón de plata.

No creo que se gaste tanta plata como le sacan en todas las canchas, pero me preguntaste por qué me había lanzado. Primero fue por eso, y segundo, porque por culpa del tema del fútbol argentino, quería participar en la votación de los técnicos en AFA y me hicieron la vida imposible.

Me borraron de todos lados, me bajaban de todos lados, me hicieron de todo para que no pueda estar. Me encajonaron todas las denuncias, se metió a la política. Me voltearon de todos lados para que yo no pueda ir a la elección normal y después se puede ganar o perder, pero no me dejaron trabajar.

Votaron una lista sola que la puso el poder para quedarse con el premio de los técnicos. Entonces me quedé con una vena bárbara. Cuatro años peleando en vano. Me dio mucha bronca. Esas son las dos cosas fundamentales que me abrieron el camino.

No veo otra cosa que me entusiasme más allá del problema de la enfermedad que tuve, que la tengo todavía, el tumor que tengo en la cabeza me sigue creciendo. Me tengo que ver de vuelta. La vista me molesta. Pero le sigo dando para adelante. No me quedo quieto.

– NA: La relación con el Chiqui Tapia claramente es muy mala. ¿Hubo algún principio de acercamiento en algún momento?

– RC: Nunca quiso cruzarse conmigo. Yo lo fui a ver a la AFA y se me escapó por la puerta de emergencia. Ya está, listo. Después se la pasa mandando cartas documento todo el tiempo, insoportable. Ya le gané un juicio el año pasado, y ahora otro de este año.

Me llamaron para la mediación. Todo por estupideces, y encima me acusan de cosas que no hice en canales que no existen. Yo no sé cómo le da importancia la Justicia a las cosas que te denuncian.

Si a vos te denuncian por algo lógico, mirá, bárbaro, me hago cargo. Acá en 20 días ya sale mediación donde me está acusando a mí en un programa que no existió y una hora que no existió.

Tengo que ir a mediación con esta persona que no es de mi agrado. Pero, ¿qué queres que haga? La justicia es rara o por ahí se mueve bien en medio de todas estas aguas turbulentas que hay.

– NA: ¿Tapia dentro de la actualidad del fútbol argentino, con el buen momento de la Selección argentina, llegó a un estatus de todopoderoso?

-RC: Tapó todo. Se tapó todo con eso. Pero la realidad es que si vos vas a la cancha de Boca y no podés salir del palco porque te chiflan, vas a la cancha Argentinos Juniors, como el otro día que fue para que le den una plaqueta y no pudo bajar porque la gente lo insulta de arriba abajo, revisá.

Revisá por qué te putea todo el mundo, por qué en las redes te matan y después la Justicia le hace caso a él. Dejémonos de joder. Un tipo que hace desastres en todos lados y después la Justicia lo condecora. No entiendo eso. Lamentablemente tenemos que pelear con todas estas cosas.

– NA: ¿Por qué él MID?

– RC: Porque Oscar Zago me vino a buscar.

– NA: ¿Tuviste otras propuestas además de la de Zago?

– RC: Siempre tuve propuestas, pero no serias. Todo en el aire. Y Oscar cuando me vino a hablar le dije bueno, esperá, vamos a ver. Me dijo que evaluaba una alianza y si no la hacía, quería que fuera candidato suyo.

“¿Te animás?”, me dijo y le dije “me animé a mantener a diez equipos en Primera, salvé nueve. Quedé loco. Te imaginas, para mí esto es una belleza”. Lo que no pensé es que me iba a entusiasmar tanto.

Él vio que la gente se me arrimaba, que me saludaba, que tengo imagen positiva, y eso es lo que tengo que mantener. Porque si después que empiezo como legislador, me toca entrar, ya me empieza a mirar la gente mal, es porque hago todo mal. Esto es así, es simple, no es tan difícil.

Si yo te digo, “mirá, la vereda está sucia”, y vos ves que sigue sucia, y sigue sucia, van a decir “este es un chanta”.

Otra cosa, los decks a mí no me gustan en la calle porque son peligrosos. Si pasás por Palermo, hay decks que están en la calle, pasa un coche de casualidad, hay un choque, se te caen arriba y matan a todos. Es por la integridad física de la gente.

Si yo después no hago nada, voy a tomar mate, a comer factura, y no hago nada, y la gente me putea, lo va a hacer con razón.

– NA: ¿No te da miedo perder esa popularidad que decis tener ahora?

– RC: La clave es la edad. En otro momento por ahí no lo hacía, pero ahora, con la edad que tengo, ya está, ¿qué más quiero de la vida? No sé cuánto puedo durar activo, bicho. Yo tengo 63 años.

Hay gente de 70 años que es activa, pero hay otra de la misma edad que no está activa. Y los años se notan, se ven. He convivido con mucha gente amiga, y la vejez es dura.

Por eso a mí me gusta luchar un poquito también por los viejos, por mi mamá, por los jubilados. Por los pibes que llegan a la droga a los 14 a robar, porque no tienen un lugar que los contenga.

Hay un montón de propuestas. Lo que pasa es que hay que decirlas y no todo el mundo está preparado para tirar cosas y que la acepten. Quiero que los barrios tengan importancia a través de los clubes, que se los subsidie, y articulen con las escuelas, con la condición de que se investiguen y fiscalicen todos los meses.

Armas una contención para los pibes, con educación: el rico con el pobre, el blanco con el negro y los juntás a todos. No tiene nada que ver esto.

Creo que se magnifica mucho, dicen que la gente está “tirada en la calle”. Yo no veo ninguno tirado en la calle. En otros lugares sí. Tampoco “todo es una mugre” como dicen. No son todos los lugares iguales por eso tenés que ir a caminar para ver cuáles son los lugares y los problemas que necesitas solucionar.

– NA: ¿Podés profundizar en tu propuesta de la articulación entre los clubes y las escuelas?

– RC: En Buenos Aires no hay espacios verdes, por eso tenés que dedicarte a los clubes. Tenes que tener de lunes a viernes, por lo menos, cuatro horas para poner un container en cada club, para que atiendan a los chicos de hasta 15 años de capital en odontología.

Esa es la tarea de la gente, de los legisladores y de los políticos. Hay que priorizaar a la gente de acá, para eso estoy. Le daré un carnet donde justifique que son de Capital como si fuera una obra social y le daré la atención necesaria.

Tenés millones de cosas para hacer, pero lo que pasa es que no se materializan. Ideas tengo varias, pero hay que ver si le dan importancia.

– NA: Si llegás a conseguir una banca, ¿cuáles serían los principales proyectos o los primeros que presentarías en orden de prioridad?

– RC: El primero es el de los clubes con los colegios. A los primeros que “ataco” son a los pibes. Porque los pibes son el futuro que nosotros necesitamos. A mí no me sirve cuando están arruinados o tirados en la calle, drogados o borrachos o todo el día. Es fundamental para el progreso.

Y después “atacaría” por el lado de los abuelos y abuelas porque les queda lo último en su vida. La vida son escalones. Cuando vos estás en el último escalón ya, no podés estar mendigando porque laburaste toda la vida para estar mendigando y no llegás a fin de mes o te tienen que bancar todo.

A mi mamá un ABL le sale 60 mil pesos y si no se lo pago, no lo puede pagar. Ningún jubilado tiene que pagar el ABL. Ninguno. Que lo paguen los demás. Los hijos, los nietos, los vecinos, cualquiera. Los abuelos no.

Hay que ayudar a los abuelos de alguna manera. No se les puede dar plata y listo. Tampoco tenemos que ser tan duros con eso. A los abuelos nunca los respetaron acá, los pusieron siempre entre medio.

Hicieron después la jubilación privada que a mi me la sacaron un montón de veces y andá a saber dónde fue a parar. Es muy difícil estar en un país donde te mienten con todo. Por eso te tienen que creer.

Tenes que ayudar primero a los pibes porque son el futuro y a los abuelos. Son dos puntos claves para poder empezar a hacer una campaña como la gente. No me cabe ninguna duda.

Después, el tema de la usurpación de las casas. Vi mucha gente grande que no puede conseguir entrar a su casa porque la tienen tomada. Y tiene hijos y te dejan 40 años la casa tomada. Los escucho que dicen que “la gente tiene que vivir en algún lado”, está bien, pero que viva en otro lado.

Por qué le tengo que dar mi casa, si yo la compré. Entonces que se preocupe el Estado, que haga lugares como hicieron en Chacarita en su momento que fueron todos a vivir ahí. Hay gente que labura años para tener una casa, un departamento y se lo toman.

– NA: Había escuchado una propuesta de Oscar Zago de construir una cárcel en el río. ¿Cómo planean hacerla?

– RC: Vos no tenés espacio físico acá. Vas a cualquier barrio y te tiran la bronca. Preguntale a los vecinos de Devoto si están contentos. ¿Qué vas hacer? ¿Dejar 40, 50 presos todos abarrotados en una comisaría para que después se te escapen porque las ventanas son de lata o las paredes son de cartón?

Estuvimos hablando con arquitectos e ingenieros. Llamamos a Brasil, a lugares donde existe el tema de la cárcel en el agua. También puede ser un buque, como están haciendo otros países y ver la manera de estar en el agua.

Estarán a 500 metros de la costa, con un camino para que la gente puede ir a visitar a los presos cuando quiera, porque son seres humanos, y los alejás de la gente. Ahí no joden para nada. Es una cárcel de máxima seguridad para 2.000 presos.

Los presos tienen que tener actividad. Hacer cosas para ponerlas a la venta y la plata que se saca que vaya a mantener la comida, la ropa y todas las cosas que necesita el preso. Estoy diciendo cosas que a mí me gustan, pero también tengo que tener el apoyo de todos. Porque si los demás se hacen los tontos es muy difícil lograrlo. Casi imposible, diría.

– NA: Ricardo, ¿cómo lo definirías en términos futbolísticos a Zago?

– RC: Es medio colifa como yo. Pero hay colifas anormales y colifas normales. Los colifas normales son los que no les gustan que les metan en el dedo. Soy un tipo que tuvo muchas peleas en la vida, pero nunca empecé una.

Siempre me tenés que atacar con algo. No me ataqués porque me encontrás. Me atacás y lo que no sé, lo averiguo tuyo. Entonces te voy a la yugular. No tengo vuelta. Él (Oscar Zago) es medio así también. Lo estoy conociendo más a fondo.

Si llegó adonde llegó es porque es un tipo que es pillo, no está sucio. Entonces cuando no mentís y sos creíble las cosas te salen.

Vos fijate que yo declaro diferente. Oscar es más puntual porque es más político, yo soy más de barrio. Te hablo como en n barrio, como ciudadano, como técnico, como periodista. Te hablo normal. No busco palabras difíciles.

La gente lo que quiere es poder vivir, comer bien, llevar a sus hijos a un cine, a la cancha, que la plata le alcance. Lo otro no importa, hay un montón de temas que a la gente no le interesa porque no están metidos en el día a día.

Entonces tenés que lograr eso: que la gente viva en paz y bien. Tenés que mandar y controlar los barrios. Entonces si vos decís “mirá, hay un montón de árboles que están viejos y se caen”. Bueno, hay que tener una flota de diez personas que solamente supervisen los árboles. Arrancamos todo Urquiza, tenemos el bosquejo, hacemos el mapa, hacemos calle por calle. Cuando terminamos acá vamos a ir a otro barrio.

“Vamos a sacar a los chicos de la calle”, dicen, pero una cosa son los chicos, y otra cosa son los fisuras. Los fisuras están mal, están con problemas de adicción grandes, entonces no podemos ir a decirles vos tenés que ir a un refugio.

Primero lo tenés que llevar a un hospital, tenés que bañarlo, ponerlo en condiciones, lo tiene que revisar un médico, si tiene problemas mentales, neurológicos, si tiene problemas para caminar. Entonces, ahí ya después vas armando la idea y sabes si está o no para mandar a un refugio. Hay gente que, en situación de calle, la quieren meter en un refugio, y no quieren.

– NA: ¿Notás ciertas similitudes entre la política y el deporte?

– RC: Mirá, son parecidos los que manejan siempre. El que tiene que estar convencido es uno. A mí me pueden decir un montón de cosas, pero el que decide es uno.

Mi cuerpo técnico me ayudaba. En este caso el cuerpo técnico es el bloque que vos tenés, trabajando con vos, el MID. Podemos hablar un montón de cosas y después vos te tenés que decidir y que todos te apoyen.

Tenes que ir escuchando. Yo voy escuchando cosas que me interesan y que me gustan. Hubo muchas cosas que pesqué que me gustaron y las digo. Es como los técnicos. Veo a otros técnicos, lo que me gusta me lo guardo para mí. Lo que no me gusta lo dejo de lado. Los políticos lo mismo, los escucho. Si me gusta algo, lo tomo.

Esto es saber trabajar, no lo que yo quiero. Tengo que hacer lo que puedo, es lógico y lo que me puede servir. Si yo agarro un equipo y pongo al 9 de arquero y pongo al 4 de 7, pierdo el partido porque estoy diciendo cualquier cosa. Más en la política, que es más seria porque la gente está mal, fastidiosa, no aguanta a nadie. No puedo entrar y hacerlo con el pie izquierdo.

– NA: ¿Cómo creés que les va a ir en esta primera elección?

– RC: Para mí, si no hay nada raro, si no empiezan a hacer cosas de querer bajarte con los puntajes, de querer bajarte de las notas, de no mostrarte, si no hacen nada raro, para mí vamos a ser la sorpresa del campeonato. No hay duda.

Respeto a todos los candidatos. Respeto, nada más. No le tengo miedo a ninguno. Como no les tuve miedo a River y Boca jugando en su cancha, por el descenso, con equipo chico, menos le voy a tener miedo a un candidato. Menos. No hay chance.

Los respeto mucho por eso. Están en la política porque por algo están. Pero de ahí a tener miedo, no. Ni un poquito.

– NA: ¿Te animás a tirar algún número específico de cuántos votos pueden llegar a sacar?

– RC: ¿Necesitamos 60.000? Sí. Para mí lo podemos pasar. La gente quiere algo diferente. No quiere siempre lo mismo. Quiere algo que le llame la atención.

Acá no estás eligiendo un jefe de Gobierno o un presidente. Estás eligiendo un eslabón de una cadena que la conforma un montón de partidos y tiene que haber disyuntiva. No es todo que sí y ser títeres. No nací para ser títere. Yo voy a pelear lo que conviene. Lo que no conviene, lo dejo pasar.

– NA: ¿Qué pasó con el PRO? ¿Compartieron un café el sábado pasado pese a los fracasados intentos de unidad?

– RC: En San Juan y Boedo. (Zago) no llegó a un arreglo por el lugar en las listas, pero Oscar nunca le dijo que era yo el candidato. Son jugadas de los políticos. No hizo nada malo. Eligió a otro porque piensa que le puede ir mejor con su partido que ya tiene los legisladores.

– NA: Ricardo, te llevo un poquito por el lado del fútbol de nuevo. ¿Notás que hay cierto club de amigos de Tapia?

– RC: Eso es una constante en el fútbol argentino, por eso estamos tan mal. Como necesita los votos, quiere quedar bien con todos los amigos, por eso se ponen todas las excusas de las SAD y todo eso.

Hay muchas SAD encubiertas.

– NA: ¿Sentís que el formato de 30 equipos en Primera División y 38 en la Primera Nacional hace que se nivele hacia abajo y por eso no se pueda competir a nivel internacional como pasó en los últimos años?

– RC: No, no sé. Que bajó la calidad en los partidos, seguro. Porque cómo hacés para rellenar con 30 jugadores en todos los equipos. No es fácil. Por eso aparecieron muchos pibes, pero para mí fue un desastre.

Fue un desastre. (Tapia) inventó la categoría D con todos los equipos del sindicato. Para sacar a todos los equipos y mandaron a los de la D a la C. Cualquier cosa hicieron. Es un desastre. Es increíble.

– NA: ¿Sentís que puede afectar a la Selección en un futuro?

– RC: No porque los jugadores están afuera. De acá no juega nadie. No tienen ningún vicio. Están todas afuera, vienen, ganan y se van. Esto es mucho más fácil para ellos.

– NA: Y ahora, más allá de todo lo que planteaste del Chiqui, ¿cómo se lo enfrenta?

– RC: Hoy es imposible. Porque él llega por dos jugadores claves del fútbol argentino en su momento y ahora lo avala la Selección y los campeonatos. Si no, no duraba dos minutos. Con lo que es el fútbol argentino no tiene chance de durar. Dura por ese motivo. Nada más. Pero se abusa.

Una cosa es cuando vos conseguís algo y lo aprovechás para hacer bien. Y otra cosa, aprovecharlo para hacer daño y nada más que para justificar​ o ayudar a su club y algunos amigos de él. Y​ a los demás, que los parta un rayo.

Es muy egoísta la parte de él. La mayoría de la gente y los dirigentes, en off, ninguno lo quiere. Ninguno está de acuerdo con él. No lo van a decir porque están todos cómodos. Pero yo sé que muchos no lo quieren. La mayoría.

– NA: ¿Se puede ver un predominio sostenido a lo Grondona?

– RC: Hay una diferencia de acá hasta Liniers, pero a este no lo sacas de ahí adentro. Se hizo nombrar de nuevo por la gente de la provincia. Lo habían sacado y lo hicieron nombrar de nuevo. Pero el problema es ​de él.

A mí su particularidad me interesa muy poco. Como presidente de AFA, la verdad que a mí me desilusionó completamente. Se olvidó de sus raíces​, del ascenso​, de todo y después se quiere hacer el bueno en algunas canchas y no le sale. Cuando no te sale, te das cuenta enseguida.

– NA: ¿Habías tenido trato con él antes de llegar a la AFA o fue siempre igual la relación?

– RC: Normal. Nos saludamos, charlamos un rato. Nunca fui cercano​ de nadie, lo normal, pero después que agarró el poder, cambió completamente. Y yo me meto en el tema de los técnicos por culpa de él. Y él es el que me ​suelta la mano.

Cuando vio que yo tenía tanta gente detrás, se habrá asustado. Dijo, ​»este me saca la AFA», anda a saber lo que se habrá imaginado.

– NA: ¿Qué pasa hoy si un equipo contrata a Ricardo Carlos Lombardi?

– RC: No tiene chance. No gana un partido. No me dejan pasar la mitad de la cancha. Olvidate. Por eso no me contratan. Aparte ya tienen baja​da de línea todos los dirigentes​ de que a mí no me pueden contratar.

– NA: ¿Dónde ves tu futuro? ¿En el fútbol o en la política?

– RC: En el fútbol ya di mucho. Tengo 34 años de técnico. Dirigir es muy difícil. Primero, por el tema salud,​ y después por el tema de prohibición.​

El periodismo no lo voy a alargar. ​No tengo por qué largar mi trabajo, ​l​o que hago siempre, porque voy a ser legislador, si ​es que tengo la suerte de serlo. No tengo que largar nada​,​ tengo que ayudar a la gente como sea. También puedo llegar a ayudar del lado de la televisión.

– NA: ¿Y aspirás a algo más? ¿Algún otro cargo más adelante?

– RC: No​, por ahora no​. No voy mucho más arriba. Hubo una época en la que me pedían usar una foto con la banda e​n el flyer. Iban a poner​,​ «para salvar la ciudad del descenso​»​,​ pero yo dije que no​.​ También «para hacer bien los cambios​»​, pero al final me decidí poner una más seria​: «Hay equipo y estrategia. Ganemos por la ciudad​». Me pareció más piola.

– NA: ¿Te parece que la Ciudad está en zona de descenso?

– RC: Si la dejamos seguir así, sí. Estos son tres años, entonces hay que tener cuidado. Hay que tenerla más arriba porque es una ciudad hermosa. Es uno de los lugares más lindos que hay y me parece que hay que cuidarl​a​ de todo en general.

Tienen que salir tropas de gente laburadora. Hoy nos dedicamos a una cosa​,​ mañana al tránsito. Hay que modernizar un poquito también, no podes estar toda la vida con todo viejo.

Ojalá que la gente se dé cuenta de que no hay que votar tanto al partido sino al candidato. Porque los partidos están todos bárbaros, pero acá dicen, “yo soy peronista», “soy radical”… ”no importa, vos sos argentino, loco», les digo. Entonces, hay que fijarse lo que les conviene. A todos les digo así.

– NA: Quisiera preguntarte por el tema SAD encubiertas, con las que dijiste que el Chiqui Tapia “hace la vista gorda”. También hay casos más claros, como el de Estudiantes de La Plata. ¿Qué opinás de lo que está pasando?

– RC: El club de él (Barracas Central) es SAD. Estudiantes que haga lo que quiera. Si quiere hacer seis tribunas en vez de cuatro, que haga seis tribunas. ¿Quiere plantar 600 árboles? Que los plante, y ¿si quiere tener una SAD? ¿Le trae plata? Que la tenga, no hay problema.

– NA: ¿Y cuál es tu opinión con respecto a la SAD? ¿Sentís que puede beneficiar a los clubes?

– RC: Sí, pero tenés que firmar todo para que no te duerman, para que no te desaparezcan de golpe. Tenés que ser bicho para eso. Tenés que buscarte un representante deportivo. Tengo mi abogado que es representante deportivo y no le pasa nada. Vos tenés que cuidar tu espalda siempre. Eso es lo que pasa.

– NA: Tengo las últimas dos. La primera es ¿cómo ves al Gobierno nacional?, ¿cambiarías algo?

– RC: Hay que dejarlo laburar. El que gana, gana. Le tocó ganar a este. Hay que dejarlo cuatro años que labure normal. No le podés tirar todo en contra.

– NA: Vi una nota en la que decía que te habían sondeado de La Libertad Avanza…

– RC: Me estuvieron midiendo y estaban midiendo bien, eh. Iba cuarto en la medición.

– NA: ¿Si te hubiesen venido a buscar, les hubieses cerrado la puerta?

– RC: No, porque yo no soy de nadie. Yo soy de la Ciudad, soy del porteño. Soy un tipo normal. No tengo un escudo, menos político. Yo no soy de nadie. Soy del que me contrató a mí. En este caso me contrató el MID.

Trabajo para el MID que trabaja para la gente. Soy un eslabón más de un partido que va a hacer las cosas bien. De eso no tengo dudas. Vamos a tener muchas peleas y discusiones. A mí si hay algo que no me gusta, me van a escuchar. Porque soy así.

Por ahí la gente de la política no quiere que te metas porque le estás sacando cosas que ellos están acostumbrados a tenerlas y las están sacando porque aparecen locos como yo. Aunque se creen que soy loco, y de loco no tengo nada. Soy un tipo super normal que piensa a favor del pueblo. Nada más.

– NA: ¿Qué te parece más complejo? ¿Salvar a un club de descenso o afrontar algún desafío de este estilo?

– RC: Salvar un club de descenso es tremendo. De 10 salvé 9. Lo que sufrí…

– NA: ¿Se puede decir que te quitó años de vida eso?

– RC: Un montón. Todavía lo estoy pagando todo eso. Y no sé si todo lo que me pasó no fue por culpa de eso. Pero bueno. Bienvenido sea porque los 9 equipos se salvaron.

Noticias Argentinas.-

