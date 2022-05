Ricardo Alfonsín: «Algunos artículos de la reforma laboral representan un retroceso de 100 años»

El diputado nacional por la UCR se refirió al anteproyecto que el Gobierno pretende que esta semana llegue al Congreso y consideró que con esta iniciativa «no sólo no se genera más empleo, sino que se genera empleo de baja calidad».

El diputado nacional por la UCR, Ricardo Alfonsín, brindó una entrevista en donde se refirió al proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca implementar y expresó que algunos artículos «representan un retroceso de 100 años».

Sobre este aspecto, Alfonsín expresó, en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, que «la UCR no es coautora de la reforma laboral y que es difícil que la UCR la acompañe», al tiempo que manifestó que «algunos artículos de la inciativa del Gobierno representan un retroceso de 100 años».

En este sentido, el diputado remarcó que «no sólo no se genera más empleo, sino que se genera empleo de baja calidad».

En relación al acompañamiento de un sector de la UCR a los proyecto de Mauricio Macri, Alfonsín estableció: «José Corral lamentablemente se representa a él mismo y a los radicales que se sienten dueños del partido».

Por último, el diputado se refirió a las recientes detenciones de Julio de Vido y Amado Boudou; «Yo no querría que ninguna persona sometida a juicio tenga que tramitarlo privado de la libertad mientras no haya sentencia, pero cambiemos la ley si no nos gusta». En la misma línea, aseguró: «Si estamos preocupados por la justicia independiente, ¿por qué no reclamamos que se modifique el Consejo de la Magistratura? Nota gentileza de Infonews.-