Revuelo en el mundo del mate: una yerba brasileña sería sponsor de la Selección Argentina en el Mundial 2026

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Lo curioso de la yerba Baldo es que fabrica la marca Canarias, potencia en Uruguay, y que los envases se hacen en la Ciudad de Buenos Aires.

En una noticia que promete generar fuerte repercusión en el sector yerbatero, la empresa brasileña Baldo tendría casi cerrado un acuerdo con la AFA para convertirse en sponsor oficial de la Selección Argentina en la previa y durante el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe recordar, según informó en su momento la Agencia Noticias Argentinas, la Selección llevó a Qatar kilos y kilos de la yerba Canarias, que es fabricada por la empresa brasileña Baldo.

El próximo Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La yerba que toman Messi y el Dibu

Desde la empresa señalaron que uno de los principales objetivos del acuerdo es poder vincular oficialmente la marca con algunos de los futbolistas más populares del plantel argentino.

“Baldo es la yerba que toma Messi y el Dibu Martínez, pero no lo podíamos utilizar publicitariamente por un tema de derechos de imagen. Ahora sí queremos acompañar el último Mundial de Messi”, indicaron fuentes de la compañía, según informó el sitio Plan B de Misiones.

Si el acuerdo se confirma, la marca podría utilizar el logo, el nombre y distintos activos de la selección, e incluso la imagen de algunos futbolistas, dependiendo del alcance final del contrato.

Entre las figuras vinculadas al consumo de mate aparece el capitán argentino, Lionel Messi, quien actualmente juega en el Inter Miami, además del arquero campeón del mundo Emiliano Martínez.

Impacto en el sector yerbatero argentino

La posible sponsorización de Baldo también genera preocupación dentro del sector yerbatero argentino, que atraviesa dificultades y mantiene históricas disputas por el precio de la materia prima.

Pese a que Argentina es el principal productor, consumidor y exportador mundial de yerba mate, varios analistas señalan que la industria local no logró desarrollar estrategias de marketing global al mismo ritmo que el crecimiento internacional de la bebida.

Mientras tanto, las empresas brasileñas avanzaron con una estrategia más agresiva de posicionamiento internacional.

Una marca cada vez más presente en Argentina

La empresa Baldo es una de las principales yerbateras de Brasil y una de las más fuertes en exportaciones. Además, también produce la conocida marca Canarias, líder en el mercado uruguayo.

Durante el Mundial de Copa Mundial de la FIFA 2022, la marca Canarias generó gran repercusión cuando se viralizaron imágenes de los jugadores argentinos llevando esa yerba en sus valijas.

Actualmente, Baldo gana presencia en las góndolas argentinas y ya se estima que despacha cerca de 250.000 kilos por mes.

La compañía tiene su sede en la ciudad de Encantado, con planta de elaboración en Canoinhas y plantaciones en el estado de Paraná.

Un dato llamativo es que más de la mitad de los envases de Baldo se producen en Argentina, en una planta ubicada en Leandro N. Alem.

Si el acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino se confirma, la marca brasileña daría un paso clave en su estrategia de expansión internacional y también abriría un fuerte debate en la industria yerbatera local sobre la falta de estrategias de marketing para capitalizar el fenómeno global del mate.

Noticias Argentinas.-

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