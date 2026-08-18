Regularización de dominios en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez continúa con los trabajos destinados a avanzar en la regularización de dominios mediante planos de mensura, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las tareas comprenden el relevamiento de campo, la recopilación y análisis de antecedentes catastrales y dominiales, la confección de documentación técnica y administrativa y el inicio de las tramitaciones necesarias para la aprobación de los planos de mensura, de acuerdo con la normativa vigente.

En el marco de este proceso, se realizaron consultas al Índice de Titulares del Registro de la Propiedad Inmueble del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en la identificación y regularización de las situaciones dominiales correspondientes.

La zona comprendida en esta etapa se encuentra delimitada por las manzanas ubicadas entre avenida Tarigo y calle Avellaneda, y entre calle Tagliafico y calle Saavedra.

Estas acciones permiten avanzar en la regularización de la situación dominial de los inmuebles y brindar mayor seguridad jurídica a las familias y propietarios del distrito.-