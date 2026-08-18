Más viajeros y menos gasto: el fin de semana largo en conmemoración de San Martín dejó un impacto económico de casi $ 246 mil millones

● De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se desplazaron por el país 1.074.171 personas y generaron un impacto económico directo de $ 245.907 millones. El movimiento de turistas fue un 24,2% superior al registrado en 2023, último año en el que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable. Los diversos eventos, la nieve, la naturaleza y las escapadas de cercanía fueron los principales motores.

● La cantidad de viajeros mostró una recuperación frente al antecedente de 2023, cuando se habían movilizado 865.177 turistas. Sin embargo, el comportamiento del consumo fue más cauteloso: la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una caída del 13%, confirmando la tendencia hacia escapadas más breves.

● El gasto promedio diario por turista fue de $ 114.464, que medido a precios constantes resultó 13,2% inferior a 2023. El gasto total alcanzó los $ 245.907 millones, con una caída real del 6,3% frente al mismo fin de semana largo de aquel año. Es decir, viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales.

● El movimiento volvió a mostrar una característica que se viene observando durante 2026: viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo. En numerosos destinos las reservas iniciales fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha, mientras que el turismo de cercanía y los excursionistas tuvieron una presencia importante.

● Los mejores desempeños se observaron en destinos que combinaron eventos convocantes, nieve, naturaleza, termalismo y propuestas culturales y deportivas. Bariloche, Tandil, Jujuy, Termas de Río Hondo y algunos destinos de Entre Ríos y la cordillera estuvieron entre los puntos de mayor movimiento, mientras que la Costa Atlántica bonaerense presentó resultados más moderados.

Destinos tradicionales y emergentes

● La Patagonia tuvo uno de los mejores desempeños del fin de semana. Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve. Ushuaia alcanzó una ocupación del 81%, mientras que otros destinos cordilleranos sostuvieron el movimiento asociado a la temporada de nieve.

● En el Norte se destacaron Jujuy y Santiago del Estero. Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 83%, acompañada por acontecimientos como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama. En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% y Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda, favorecida por su oferta termal y una intensa agenda cultural.

● Entre Ríos sostuvo un buen movimiento en sus destinos termales y de naturaleza. Villa Elisa alcanzó el 86% de ocupación y Federación el 65%, mientras Paraná, Colón, Gualeguaychú, Concordia y otras localidades acompañaron con una extensa programación de ferias, encuentros gastronómicos y actividades deportivas.

● Mendoza registró reservas promedio del 60%, con los mejores resultados en Potrerillos, Malargüe y la Zona Este y Uspallata. La provincia recibió 55.751 turistas gracias a una oferta que combinó enoturismo, gastronomía, nieve, termas y montaña.

● La provincia de Buenos Aires mostró fuertes contrastes. Tandil alcanzó el 90% de ocupación y se ubicó entre los destinos más elegidos, mientras que Mar del Plata y Pinamar rondaron el 45%-47%. Villa Gesell encontró en ChocoGesell un importante motor y los destinos del interior sostuvieron el excursionismo.

● En lo que va de 2026 van siete fines de semana largos, en los cuales viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $ 110.300. El impacto económico acumulado alcanzó los $ 3,08 billones. El fin de semana de San Martín aportó 1.074.171 viajeros y $ 245.907 millones al balance anual.

Destacados del fin de semana

El chocolate movilizó a Villa Gesell. En una Costa Atlántica que mostró niveles moderados de ocupación durante el fin de semana largo, Villa Gesell encontró en ChocoGesell un importante atractivo para movilizar visitantes y excursionistas. La 30ª edición de la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal volvió a convertir al Bosque Fundacional en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, con chocolateros, reposteros, productores de alfajores, gastronomía, artesanías y espectáculos. El evento volvió a mostrar la importancia que adquieren las fiestas temáticas para generar movimiento turístico fuera de la temporada de verano.

Cachi y Tafí del Valle, las mejores del mundo. Cachi en Salta y Tafí del Valle en Tucumán atravesaron el fin de semana largo con un atractivo adicional: ambas localidades forman parte de los ocho destinos argentinos seleccionados para competir en Best Tourism Villages 2026, el programa de ONU Turismo que reconoce a pueblos que preservan su patrimonio, identidad y entorno natural y promueven un desarrollo turístico sostenible. Cachi recibió recientemente la certificación oficial de su candidatura, mientras que Tafí del Valle avanzó durante estos días en el proceso de evaluación, con una recorrida técnica que permitió mostrar sus tradiciones, gastronomía, patrimonio y experiencias comunitarias.

Autos de época que desafiaron la montaña. Una de las postales más particulares del fin de semana se vivió en Andalgalá, donde se realizó la segunda Vuelta de Baquets “Camino de la Rodocrosita”. Los vehículos clásicos recorrieron la Cuesta de Capillitas, en un trayecto de unos 60 kilómetros que alcanzó los 3.200 metros sobre el nivel del mar. La propuesta combinó patrimonio automovilístico, aventura y algunos de los paisajes de montaña más impactantes de Catamarca.

Dinosaurios para una escapada de un día. El turismo paleontológico volvió a sumar excursionistas en Villa El Chocón, uno de los destinos neuquinos que se presta especialmente para las escapadas cortas. El Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, donde se exhibe material relacionado con el Giganotosaurus carolinii, se combinó con las huellas de dinosaurios, el embalse Ezequiel Ramos Mexía y los recorridos por la villa. La cercanía con Neuquén capital y con el Alto Valle de Río Negro y Neuquén permite visitar varios atractivos en una misma jornada, una modalidad que ganó protagonismo en un fin de semana caracterizado por los viajes de cercanía.

Chocolate y nieve, la combinación patagónica. Esquel sumó un atractivo gastronómico a su tradicional propuesta de montaña con ChocoNieve, una iniciativa que acompañó el fin de semana largo con propuestas vinculadas al chocolate y los sabores regionales. La actividad complementó el movimiento generado por la nieve y el Centro de Esquí La Hoya, mostrando cómo la gastronomía puede ampliar la experiencia turística de los destinos invernales más allá de las pistas.

Los sabores del monte fueron cosa de chicos. En Pueblo Perdido de la Quebrada, Catamarca, el Día del Niño tuvo una propuesta diferente con el taller “Manitos al Monte”, una experiencia que acercó a los más chicos a los alimentos y saberes vinculados al monte nativo. La actividad se integró a las visitas del sitio arqueológico y combinó juego, naturaleza y patrimonio cultural, ofreciendo una alternativa a los festejos infantiles más tradicionales.

Consideraciones generales

1) Provincia de Buenos Aires. El fin de semana mostró un comportamiento heterogéneo entre los destinos bonaerenses, con un fuerte predominio de las escapadas cortas, las reservas de último momento y el turismo de cercanía. Mientras algunos destinos serranos alcanzaron niveles de ocupación muy elevados, la Costa Atlántica presentó registros más moderados. Tandil sobresalió con una ocupación hotelera de 90% y más de 10.000 turistas, consolidándose entre los destinos más elegidos. La ciudad combinó sus tradicionales paseos por las sierras (Cerro El Centinela, Paseo de los Pioneros y el Lago del Fuerte) con la XXI Feria del Libro, la Feria de la Comunidad Emprendedora y actividades por el Día del Niño. En la Costa Atlántica, Mar del Plata registró una ocupación hotelera menor al 50%, con una estadía promedio cercana a los 2 días, en un contexto de decisiones de viaje tomadas sobre la fecha. Pinamar alcanzó alrededor del 45% de ocupación, también con predominio de escapadas breves. En Villa Gesell, uno de los principales motores del movimiento en la costa, fue la 30ª Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal ChocoGesell, que sumó gastronomía y actividades recreativas a la oferta tradicional del destino. En general, el desempeño de la costa resultó más moderado que el de algunos destinos del interior provincial. Chascomús mantuvo un importante componente de turismo de cercanía y excursionismo, atraído especialmente por la laguna, sus espacios naturales y el patrimonio histórico. La estadía promedio fue de 3 días y 2 noches, mientras que el gasto diario promedio alcanzó los $ 112.000 por persona. Durante el fin de semana se realizaron visitas guiadas dramatizadas en la Casa de Casco, recorridos gratuitos por diferentes sitios patrimoniales, funciones en el Teatro Municipal Brazzola y espectáculos musicales en el Paseo de Artesanos y Emprendedores. Junto con Chascomús, Junín y su Laguna de Gómez se destacaron entre las alternativas de naturaleza y escapadas de corta distancia. La Plata tuvo un movimiento principalmente urbano, cultural y comercial, reforzado por las compras y actividades vinculadas con el Día del Niño, con circulación en los principales centros comerciales, teatros, parques y espacios culturales. En el conjunto provincial, la temporada mostró así dos comportamientos bien diferenciados: destinos del interior y de sierras con muy buen desempeño (con Tandil como caso destacado) y una Costa Atlántica con niveles de ocupación más contenidos, en un fin de semana caracterizado por estadías breves, turismo en automóvil y decisiones de viaje de último momento.

2) Ciudad de Buenos Aires. Más de 100.000 visitantes llegaron a CABA y generaron un impacto económico superior a los $ 30.000 millones, mientras que la ocupación hotelera rondó el 66% en las principales categorías, con una mayor demanda en los establecimientos de 3 estrellas. El movimiento estuvo impulsado por una combinación de turismo nacional e internacional y una intensa programación gastronómica, cultural, musical y recreativa, distribuida por distintos barrios. Los grandes eventos tuvieron un papel central. El Campeonato Mundial del Alfajor, realizado en el Predio BA Ferial, reunió a más de 100 expositores de la Argentina y del exterior, con degustaciones, catas, clases magistrales y espectáculos. La gastronomía sumó, además, el festival Carne!, en el Hipódromo de Palermo, con 35 puestos y food trucks. En la avenida Corrientes se realizó una edición especial de Corrientes 24 h, con cine, música en vivo e intervenciones culturales en homenaje a los 100 años del nacimiento de René Goscinny, creador de Astérix y Lucky Luke. El Día del Niño amplió la convocatoria familiar, con una jornada gratuita en la Plaza de las Naciones Unidas y la Floralis Genérica, que incluyó juegos, deportes, actividades creativas y los espectáculos de Topa y Monster Buu Band. También hubo programación especial en el Centro Cultural Recoleta, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en los museos porteños y en el Planetario, mientras que el Jardín Botánico ofreció “Maravillosa Alicia”, una experiencia nocturna inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. La cartelera de espectáculos también contribuyó al movimiento turístico, con recitales y grandes producciones en el Movistar Arena, funciones de Otello en el Teatro Colón y una amplia actividad en los teatros de la avenida Corrientes y otros circuitos culturales. La oferta porteña volvió a apoyarse en una infraestructura especialmente amplia, con más de 7.000 establecimientos gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol, que permitió distribuir a los visitantes entre múltiples propuestas durante los tres días del fin de semana.

3) Catamarca. La provincia ofreció una variada agenda de fiestas populares, actividades deportivas, gastronomía y propuestas culturales, que movilizaron visitantes tanto en la capital como en distintos puntos del interior. Entre los destinos turísticos destacados estuvieron San Fernando del Valle de Catamarca, Fiambalá, Tinogasta, Belén, Londres, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra, junto con los tradicionales circuitos de la Puna catamarqueña, la Ruta de los Seismiles, las Termas de Fiambalá y los paisajes de dunas y montaña del oeste provincial. Los eventos tuvieron un papel importante en la distribución del movimiento. En Fiambalá, el paraje Tatón fue escenario del Desafío Chaski Trail, que reunió a corredores de montaña en un entorno de dunas y paisajes cordilleranos; Tinogasta recibió visitantes por una nueva fecha del Campeonato Rally Catamarqueño; y en Saujil, en el paraje Tucumanao, se desarrolló la Fiesta Provincial de la Batea, con música, tradiciones rurales y propuestas vinculadas al turismo de aventura. En San Fernando del Valle de Catamarca, la actividad se concentró en una amplia programación cultural y gastronómica. La Casa de la Puna fue sede de la segunda edición de la Fiesta del Cabrito. También se realizó una edición especial de la Feria Manos Catamarqueñas, mientras que el Pueblo Perdido de la Quebrada mantuvo sus recorridos arqueológicos y sumó actividades especiales destinadas a las infancias.

4) Chaco. La ocupación hotelera promedió el 45% el fin de semana, con importantes diferencias entre regiones. El Impenetrable presentó el mejor desempeño, con el 60% de ocupación, seguido por la Región Litoral (45%) y la Región Centro-Sudoeste (30%). El gasto promedio se estimó en $ 75.000 por turista, considerando una comida completa y traslados, mientras que la estadía media fue de 3 días. La actividad estuvo acompañada por una nutrida agenda cultural, gastronómica y recreativa. En Resistencia se destacó EVER – Expo Vinos y Encantos Regionales, realizada el 14 y 15 de agosto en el Centro de Convenciones, que reunió la propuesta de más de 50 bodegas del país, gastronomía regional y espectáculos musicales. También se desarrollaron los festejos por el aniversario de Puerto Tirol, MTV en Vivo en Charata, propuestas de títeres y ferias en Resistencia, actividades por el Mes de los Niños en distintas localidades, juegos de mesa en Sáenz Peña y ferias regionales en espacios como la Plaza 9 de Julio, Plaza España, el Domo del Centenario y el Parque de la Democracia. La oferta se complementó con experiencias de turismo rural y de naturaleza, astroturismo, visitas a granjas educativas y recorridos fluviales. El Impenetrable, que alcanzó el mayor nivel de ocupación de la provincia, volvió a destacarse como uno de los principales destinos de naturaleza chaqueños.

5) Chubut. La provincia sostuvo durante el fin de semana una oferta turística diversificada entre la costa y la cordillera, con la temporada de ballenas y la nieve como sus dos grandes atractivos. En la costa, Puerto Madryn y Península Valdés concentraron buena parte del movimiento, en plena temporada de avistaje de la ballena franca austral, especialmente en Puerto Pirámides y El Doradillo. En Rawson y Playa Unión se sumaron los paseos de avistaje de fauna marina y distintas propuestas recreativas. En la cordillera, Esquel, Trevelin y el Centro de Esquí La Hoya encabezaron la oferta de nieve, acompañados por el circuito gastronómico Choco Nieve y las salidas especiales de La Trochita. En el sur provincial, Comodoro Rivadavia complementó la agenda con el Comodoro Food Truck, que reunió gastronomía y entretenimiento durante el fin de semana. La actividad turística estuvo además acompañada por promociones del Banco del Chubut, con descuentos y posibilidades de financiación destinadas a incentivar el consumo y los desplazamientos dentro de la provincia. Puerto Madryn registró una ocupación general del 44% y una estadía promedio de 2 noches. Por tipo de alojamiento, los apart hoteles alcanzaron el 69%, los hoteles el 56%, los hostels el 47%, los complejos turísticos el 32%, las viviendas turísticas el 31% y las hosterías y cabañas el 12%. La ciudad ofreció una nutrida programación cultural y recreativa: se desarrollaron la Feria Municipal del Libro, la edición especial por el Día del Niño de Feria con Sabor a Madryn, funciones teatrales y musicales, la exposición Huellas de la Infancia y distintas propuestas culturales. En materia deportiva, Puerto Madryn fue sede del Campeonato Argentino de Selecciones Sub-14 Damas de hockey sobre césped. La agenda se extendió hacia otros puntos del territorio: en Rawson y Playa Unión se desarrollaron actividades vinculadas a la elección de representantes provinciales de Miss Chubut 2026.

6) Córdoba. Con un movimiento turístico moderado y diferencias entre sus principales valles, la ocupación promedio provincial rondó entre el 58% y el 66%, levemente por debajo de 2025. El contexto estuvo caracterizado por viajes más cortos, reservas de último momento y mayor cautela en el consumo. El mejor desempeño relativo correspondió al Valle de Calamuchita, donde destinos como Villa General Belgrano, Santa Rosa y La Cumbrecita se ubicaron entre el 65% y el 80% de ocupación. En el Valle de Punilla, con Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda y Capilla del Monte, los registros se estimaron entre el 60% y el 75%; en Traslasierra, entre el 55% y el 70%; en la región de Ansenuza, entre el 50% y el 65%; y en el Norte cordobés, entre el 45% y el 60%. Córdoba capital, por su parte, se ubicó en un rango del 55% al 65%. La estadía promedio fue de 2 noches, mientras que el gasto fue de $ 143.000 diarios por turista. El movimiento estuvo acompañado por una variada agenda cultural, gastronómica y deportiva y por las actividades vinculadas al Día del Niño. Entre las propuestas se destacaron talleres y ferias en San Marcos Sierras, una Feria Gastronómica en Oncativo con más de 40 expositores, una competencia de trail running de alta resistencia en Cosquín, actividades en Río Cuarto y una amplia cartelera de teatro y espectáculos en Córdoba capital, que incluyó Ghibli Sinfónico.

7) Corrientes. El fin de semana arrancó con reservas hoteleras de entre el 40% y el 65%, según los distintos destinos, impulsadas principalmente por el turismo de naturaleza, la pesca deportiva y una nutrida agenda de eventos. Los Esteros del Iberá encabezaron las preferencias, con fuerte demanda en sus diferentes portales de acceso, especialmente Colonia Carlos Pellegrini y Concepción del Yaguareté Corá, donde las propuestas de ecoturismo, navegación y avistaje de fauna volvieron a concentrar buena parte del movimiento turístico. Paso de la Patria fue otro de los grandes protagonistas del fin de semana con la Fiesta Nacional del Dorado, uno de los encuentros de pesca deportiva más tradicionales del país, que atrajo visitantes y pescadores y dinamizó la hotelería, la gastronomía y el comercio local. En Corrientes capital, en tanto, se registró un buen movimiento de visitantes, acompañado por la Regata Internacional Asunción-Corrientes y una agenda que incluyó la Peña Oficial de la Ciudad, ferias de artesanos y propuestas gratuitas en los espacios de la costanera. El movimiento fue más moderado en el transporte terrestre de media distancia, donde las empresas registraron una venta de pasajes inferior a la esperada, situación vinculada en parte con la incertidumbre generada por la posibilidad de un paro de choferes en los días previos.

8) Entre Ríos. El movimiento turístico fue sostenido durante todo el fin de semana, impulsado principalmente por el turismo termal, las escapadas de cercanía, la naturaleza y una extensa agenda de actividades distribuida en los distintos corredores. Entre los destinos con mejor desempeño se destacó Villa Elisa, con una ocupación del 86%, y Federación con el 65%, favorecida por su tradicional oferta termal. También tuvieron buen movimiento Paraná, Colón, Gualeguaychú, Concordia, La Paz, Victoria, San José y Concepción del Uruguay. La demanda de transporte desde los principales mercados emisores fue intensa: se agotaron servicios regulares de ómnibus desde Buenos Aires y Córdoba y debieron incorporarse unidades de refuerzo, reflejando la preferencia por viajes cortos hacia destinos próximos. La agenda de actividades fue uno de los principales motores del fin de semana. En Paraná se realizó la Feria del Libro “Paraná Lee”, junto con paseos guiados, bus turístico, actividades en la Reserva Natural Islote Curupí y propuestas culturales. En Pueblo Belgrano se desarrolló el Festival de Carnes y Copa Argentina de Asadores, mientras que Gualeguaychú fue escenario de la Expo Freak “Dark Edition” y actividades por el Día del Niño. En Valle María se realizaron la Competencia Deportiva de Orientación Entrerriana y el Encuentro Rodantero. Por su parte, Federal recibió la Exposición de Ganadería, Industria y Comercio; y Villaguay sumó el Campeonato Entrerriano de Karting, un torneo binacional de newcom, jineteada y encuentros deportivos. La oferta se extendió, además, a numerosas experiencias vinculadas con la identidad y la producción entrerriana. Colón, Villa Elisa y San José, dentro de Tierra de Palmares, combinaron termas y naturaleza con ferias, teatro, visitas a establecimientos rurales, bodegas y propuestas gastronómicas. La Paz ofreció pesca deportiva, paseos náuticos, termas, tango y visitas a viñedos. Victoria sumó actividades de senderismo, bicicleta y kayak, karting y propuestas culturales. En Concordia hubo recorridos históricos y ferroviarios, actividades en el Castillo San Carlos y propuestas recreativas, mientras que Santa Elena, Ubajay, La Picada y Rincón del Doll reforzaron las alternativas de turismo activo y naturaleza. El enoturismo también formó parte de la propuesta del fin de semana, con una red de bodegas y viñedos distribuida por buena parte de la provincia, desde La Paz, Paraná y Victoria hasta Gualeguaychú, Colón, San José, Concordia y Villaguay. Visitas guiadas, degustaciones y experiencias entre viñedos complementaron así la oferta tradicional de termas, ríos y naturaleza y contribuyeron a diversificar las alternativas para los visitantes durante los tres días del fin de semana.

9) Formosa. La provincia registró un movimiento turístico del 80% el fin de semana, con una estadía promedio de 3 noches y un gasto diario de $ 110.000 por persona. En Formosa capital, la actividad comenzó a sentirse desde los días previos, con alta demanda en vuelos y servicios de ómnibus, reservas en hoteles y departamentos y mayor utilización de los servicios de transporte. Uno de los principales atractivos fue el mega evento “Yvy Porá”, que reunió una importante propuesta folklórica y cultural. La agenda se complementó con el partido entre Sol de América y Bartolomé Mitre de Posadas, por el Torneo Federal A, y las actividades por el aniversario del Aero Club Formosa, que incluyeron encuentro aéreo, aerocamping, aeronaves, aeromodelismo y drones. Uno de los mayores movimientos se produjo en Gran Guardia, donde el encuentro solidario encabezado por Lázaro Caballero, junto con artistas como el Chaqueño Palavecino, Indio Rojas, Soledad Pastorutti y Milo J, superó los 150.000 asistentes durante cuatro noches. La convocatoria atrajo público de Paraguay, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro y distintas provincias del Norte y el Litoral, agotó los alojamientos de localidades vecinas y generó la llegada de visitantes en motorhomes y de personas que acamparon en el predio. En el oeste provincial, el Bañado La Estrella volvió a destacarse entre los principales atractivos de naturaleza, con el 100% de ocupación y demanda de servicios turísticos vinculados especialmente a la navegación y el contacto con el entorno natural. La combinación de grandes acontecimientos culturales y deportivos con los atractivos de naturaleza permitió sostener el movimiento en diferentes puntos del territorio y reforzó el posicionamiento de Formosa como destino turístico emergente.

10) Jujuy. La provincia registró un 83% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo, con un gasto promedio diario de $ 148.860 por turista y una estadía media de 2,47 noches. El movimiento estuvo favorecido por la realización simultánea de importantes acontecimientos culturales, religiosos y deportivos en distintos puntos del territorio, que complementaron los atractivos tradicionales de la Quebrada de Humahuaca, los Valles, la Puna y las Yungas. Entre los principales convocantes se destacaron el recital de La Renga en San Salvador de Jujuy, el tradicional Toreo de la Vincha en Casabindo, la Feria del Libro, el Festival Tango y Pacha en Huacalera, el Tren del Vino y las numerosas ceremonias y actividades vinculadas con el Mes de la Pachamama. En Casabindo, la celebración de la Virgen de la Asunción combinó procesiones, bandas de sikuris, danzas andinas, almuerzo comunitario y el tradicional Toreo de la Vincha, una práctica de más de cuatro siglos de historia y uno de los acontecimientos culturales más singulares de la Puna jujeña. La combinación de una elevada ocupación y una agenda distribuida entre distintos destinos volvió a posicionar a Jujuy entre las provincias con mayor movimiento turístico del fin de semana.

11) La Pampa. La provincia tuvo un movimiento turístico moderado, en un contexto de consumo más austero y predominio de escapadas cortas y turismo de cercanía. La actividad se distribuyó principalmente entre Santa Rosa, General Pico y algunos de sus principales atractivos naturales, como la Reserva Provincial Parque Luro y el Parque Nacional Lihué Calel, además de propuestas rurales y recreativas en distintas localidades del interior. La agenda cultural contribuyó a sostener el movimiento. En Santa Rosa se destacó la Feria Internacional de Artesanías, que convocó a residentes y visitantes de localidades cercanas, mientras que General Pico sumó propuestas culturales y teatrales. Las actividades bajo techo tuvieron particular relevancia dentro de una temporada caracterizada por un comportamiento prudente del gasto. El turismo de naturaleza completó la oferta del fin de semana, con visitas a Parque Luro, sus senderos y el característico bosque de caldenes, y a Lihué Calel, uno de los principales espacios naturales de La Pampa. Este último comenzó a concentrar expectativas por las propuestas de astroturismo previstas para fines de agosto, vinculadas con el eclipse parcial de luna.

12) La Rioja. Desplegó una amplia oferta turística en sus tres regiones, combinando naturaleza, aventura, patrimonio, gastronomía y enoturismo. En la región Oeste se destacaron el Parque Nacional Talampaya, el Cable Carril de Chilecito, Famatina, la Reserva Laguna Brava y el Parque Provincial El Chiflón, junto con diferentes circuitos de naturaleza y aventura. En la región Norte, La Rioja capital y Sanagasta concentraron buena parte de las propuestas. Sanagasta, seleccionada para representar a la Argentina en Best Tourism Villages, ofreció entre sus principales atractivos el Parque de Dinosaurios, el Parque Temático Cueva de las Brujas, bodegas y el Mercado Artesanal. En los Llanos sobresalieron Olta, con el Caminito “El Sendero del Amor”, la Reserva Provincial Los Colorados y la Reserva Guasamayo. La oferta se completó con la Ruta del Vino Riojano, a través de los circuitos Costa Riojana y Chilecito-Famatina, y las experiencias de Sabores Riojanos, que pusieron en valor la gastronomía y los productos regionales.

13) Mendoza. La provincia registró un buen movimiento turístico, con reservas promedio del 60%, una proyección de 55.751 turistas y un impacto económico estimado en $ 17.216,65 millones, de acuerdo con el relevamiento del Ente Mendoza Turismo (EMETUR). El movimiento se distribuyó entre los distintos corredores turísticos, con un fuerte peso del Gran Mendoza, que concentró más de 31.000 visitantes y generó un gasto estimado superior a los $ 9.376 millones. Entre los destinos con mejores niveles de reservas se destacaron Potrerillos, con el 76%; Malargüe y la Zona Este, ambos con el 74%; y Uspallata, con el 69%. El Gran Mendoza alcanzó el 61%, mientras que las Villas de San Rafael llegaron al 58%. Tunuyán, Tupungato, San Carlos, la zona de Cacheuta y Ruta 82 registraron el 53%; la ciudad de San Rafael, 48%, y General Alvear, 42%. Malargüe sobresalió por recibir unos 4.435 turistas, mientras que el conjunto de la ciudad y las villas de San Rafael reunieron a más de 8.300 visitantes. La oferta turística volvió a apoyarse en la diversidad de experiencias de la provincia: enoturismo y gastronomía en el Gran Mendoza y el Valle de Uco; nieve y montaña en Las Leñas y Malargüe; termas y propuestas de bienestar en Cacheuta; y escapadas de naturaleza en Potrerillos y Uspallata. También tuvieron protagonismo San Rafael y sus tradicionales circuitos de naturaleza y aventura, junto con los recorridos por bodegas y establecimientos gastronómicos que complementaron la actividad durante los tres días. El desempeño mostró, además, una importante participación de modalidades de alojamiento alternativas. De los casi 55.800 turistas proyectados, 25.690 utilizaron alojamiento tradicional, 13.697 viviendas de alquiler turístico y 16.365 se hospedaron en casas de familiares y amigos.

14) Misiones. El fin de semana mostró un comportamiento heterogéneo entre los principales destinos de la provincia, con mejores niveles de actividad en el norte misionero. Eldorado registró una ocupación hotelera y parahotelera del 58%, un gasto promedio diario de $ 110.000 por turista y una estadía media de 2 noches. En Posadas, la ocupación alcanzó el 32%, con una permanencia promedio de 1,57 noches, mientras que Oberá tuvo un movimiento más moderado, con un 20% de ocupación y una estadía de 2 noches. En Leandro N. Alem se alcanzó ocupación plena (100%), con un gasto promedio diario de $ 240.000 y una permanencia de 2 noches, acompañado por la 10ª edición de la Trilla “La Piara”. Puerto Iguazú volvió a ocupar un lugar central dentro de la oferta turística provincial durante el fin de semana, favorecido además por la coincidencia con el feriado del 15 de agosto en Paraguay. Las Cataratas del Iguazú permanecieron abiertas, con funcionamiento normal de los circuitos Superior e Inferior, Sendero Verde y Sendero Macuco, aunque la Garganta del Diablo continuó cerrada preventivamente debido a la extraordinaria crecida del río Iguazú y a las tareas de resguardo de las pasarelas. La agenda provincial tuvo al turismo de eventos como uno de sus motores. En San Vicente se desarrolló el Jeep Fest Argentina 2026, uno de los encuentros off-road más convocantes de la región, con vehículos 4×4, travesías, pruebas clasificatorias y finales, gastronomía y espectáculos.

15) Neuquén. La actividad del fin de semana fue muy buena y bien distribuida entre los principales destinos cordilleranos y el Alto Valle. San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Caviahue-Copahue y Junín de los Andes concentraron buena parte de las escapadas vinculadas con la nieve, la montaña y la naturaleza, mientras que Neuquén capital, Villa El Chocón y localidades del Alto Valle sumaron turismo regional y excursionistas. Villa Pehuenia-Moquehue tuvo entre sus principales atractivos la Fiesta de la Nieve Pirren, realizada en el cerro Batea Mahuida, con la tradicional Bajada del Cóndor, Bajada de Antorchas, carreras de trineos y propuestas vinculadas con la gastronomía mapuche. En Caviahue-Copahue, la agenda combinó nieve, gastronomía, música y deporte con la XV edición del Avalancha Fest y la competencia de montaña Trail del Agrio-El Origen. A estas propuestas se sumó la actividad habitual de los centros de esquí y parques de nieve de la provincia. Neuquén capital llegó al fin de semana con el 52% de reservas hoteleras, con el mayor movimiento concentrado durante las noches del sábado y domingo. Predominó el turismo regional proveniente del norte de la Patagonia, y alrededor del 30% de los visitantes llegó desde otras provincias. La ciudad desplegó, además, una amplia oferta que incluyó excursiones a olivares, flotadas por el río Limay, astroturismo en Península Hiroki, y una edición especial de Neuquén Emprende. La gastronomía tuvo un atractivo particular con la Semana del Pinot Noir, que reunió a restaurantes y vinotecas con menús y propuestas especiales. El movimiento se extendió a otros puntos de la provincia. Villa El Chocón recibió excursionistas atraídos por el Museo Ernesto Bachmann, las huellas de dinosaurios y los circuitos de naturaleza, mientras que Centenario sumó la Feria Buena Vida, con productores y emprendedores regionales. El desempeño mostró, sin embargo, marcadas diferencias entre destinos. Caviahue alcanzó una ocupación del 90%, acompañada por una buena actividad del centro de esquí y un gasto promedio diario cercano a los $ 300.000 por persona. Villa Traful registró una ocupación del 30%, con un gasto diario estimado en $ 200.000 por visitante. En Aluminé, la oferta turística se mantuvo apoyada en alojamientos, gastronomía, excursiones y propuestas de turismo rural y naturaleza.

16) Río Negro. El movimiento turístico del fin de semana fue bueno, con Bariloche a la cabeza, impulsada por las nuevas nevadas y la celebración de la Fiesta Nacional de la Nieve. La ocupación se acercó al 100% en el casco urbano y rondó el 80% en la zona de los kilómetros, con picos de ocupación plena en algunos establecimientos. La conectividad aérea acompañó el movimiento: durante agosto se programaron 740 vuelos hacia Bariloche, un promedio de 24 operaciones diarias, con conexiones desde 13 aeropuertos nacionales e internacionales. El mercado brasileño representó alrededor del 10% de la programación aérea mensual, reforzando la presencia del turismo extranjero durante la temporada de nieve. La Fiesta Nacional de la Nieve fue uno de los grandes motores del fin de semana, con una nutrida agenda en el Centro Cívico y el Cerro Catedral, espectáculos de artistas como Nahuel Pennisi, Jorge Rojas y Diego Topa y actividades tradicionales vinculadas a la montaña. Uno de los momentos más convocantes fue la Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral, de la que participaron alrededor de 600 esquiadores. El centro de esquí operó con buenas condiciones de nieve y sumó por segundo año consecutivo al Mercado Artesanal de Río Negro, con tejidos, trabajos en madera, platería y otras producciones de artesanos de distintos puntos de la provincia. El Bolsón también registró movimiento durante los tres días, con el cerro Perito Moreno como principal atractivo de nieve y una agenda que combinó gastronomía, naturaleza, deporte y cultura. Se destacó la segunda edición del Festival de la Trufa de Invierno en Mallín Ahogado, con degustaciones, búsqueda de trufas con perros, gastronomía y productores regionales. La oferta se completó con el cerro Piltriquitrón, el Bosque Tallado y el cerro Amigo, degustaciones de vinos, propuestas por el Día del Niño y la M.E.D.E.A. Running 2026, con pruebas de 8 y 21 kilómetros. Además, el programa “Rionegrinos en ruta en El Bolsón” ofreció descuentos de hasta el 20% en servicios y actividades turísticas para residentes de la provincia. En la Costa Atlántica, Las Grutas, San Antonio Oeste y el Golfo San Matías complementaron el movimiento de la cordillera con propuestas vinculadas a la naturaleza y la fauna marina. Durante el fin de semana se inició la Temporada de Fauna Marina 2026, con avistajes de ballenas francas australes y de delfines, mientras que la agenda deportiva incluyó la Vuelta al Golfo Azul.

17) Salta. La provincia combinó durante el fin de semana largo una amplia agenda cultural, recreativa y gastronómica con sus principales atractivos turísticos. En la ciudad de Salta, uno de los eventos destacados fue la 10ª edición del Mercado Medieval, realizada en el Mercado Artesanal, con feria temática y entrada gratuita. La programación se extendió a los principales espacios turísticos y culturales de la capital y el área metropolitana, con propuestas en el Cerro San Bernardo, Parque San Martín, Parque Sur, Parque de la Familia, Centro de Convenciones y distintos teatros y museos. El Día del Niño tuvo un fuerte protagonismo en la agenda del fin de semana, con espectáculos teatrales y circenses, festivales y actividades gratuitas para las familias. Entre las propuestas se destacaron la “Pachamama de la Niñez”, realizada en el Anfiteatro del Parque San Martín; las actividades recreativas desarrolladas en la base y la cima del Cerro San Bernardo; el Festival de la Niñez en el Parque de la Familia; las presentaciones del Circo Ánima en el Centro de Convenciones y diferentes obras infantiles. La oferta se complementó con espectáculos teatrales y de stand up, ferias y propuestas gastronómicas, mientras que los destinos tradicionales de la provincia, como Cafayate, Cachi, San Lorenzo, San Antonio de los Cobres y los Valles Calchaquíes, completaron las alternativas para quienes realizaron escapadas durante el fin de semana.

18) San Juan. La provincia combinó su oferta de naturaleza, enoturismo, cultura y turismo activo, con movimiento en algunos de sus principales destinos. Valle Fértil volvió a tener como gran atractivo al Parque Provincial Ischigualasto, mientras que Calingasta concentró propuestas vinculadas a la Cordillera, Barreal, el Parque Nacional El Leoncito y el turismo de aventura. También se destacaron Iglesia, con sus paisajes cordilleranos y propuestas de naturaleza; Jáchal, con sus circuitos históricos y culturales; Zonda y Ullum, con actividades recreativas y al aire libre; y el Gran San Juan, que concentró buena parte de la agenda cultural, gastronómica y deportiva. En la ciudad de San Juan y el área metropolitana, la actividad estuvo acompañada por una amplia programación. Entre las propuestas sobresalió el Festibach – Edición Invierno 2026, con conciertos en la Escuela Normal Sarmiento y la cripta de la Catedral; la Feria Agroproductiva Itinerante, realizada en el Parque de Rivadavia; exposiciones en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y actividades en el Teatro del Bicentenario y el Chalet Cantoni. La oferta incluyó música, teatro, danza, muestras artísticas y encuentros corales distribuidos en diferentes espacios culturales de la provincia. El deporte tuvo un fuerte protagonismo y sumó visitantes de diferentes puntos del país, con competencias nacionales y provinciales en numerosas disciplinas. Entre las principales se destacó el Torneo Nacional Federal Amateur de Futsal, con 12 equipos y tres representantes sanjuaninos; el Torneo Nacional de Futsal de Sordos, disputado en tres sedes; y el Campeonato Nacional Femenino de Hockey sobre Patines de Mamis e Intermedias, que reunió en el estadio Aldo Cantoni a 22 equipos y 250 participantes de San Juan, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba. A ellos se sumaron las finales provinciales de boxeo de los Juegos Evita, competencias de patinaje artístico, karting y ciclismo y la quinta edición del trail Tierra de Gigantes, desarrollada en el Parque Quebrada de Zonda con distancias de hasta 60 kilómetros.

19) San Luis. La provincia comenzó el fin de semana con el 56,7% de reservas, según el relevamiento realizado en destinos como Villa de Merlo, Potrero de los Funes, El Trapiche, La Carolina, La Punta, Juana Koslay, San Luis, Cortaderas, Los Molles, Balde, San Jerónimo y Luján. El gasto promedio fue $ 88.580 por turista, mientras que la estadía media se ubicó en 1,2 días. La provincia acompañó el movimiento turístico con una amplia agenda distribuida en numerosas localidades, que combinó cultura, tradición, deporte, gastronomía y propuestas familiares. Entre los principales acontecimientos se destacaron la Fiesta Regional de la Pachamama, en Santa Rosa de Conlara; el Rally MTB La Punta; San Luis Flota, en Juana Koslay; Autos a Todo Tuning, en El Volcán; el 2° Encuentro de Riendas Sueltas, en La Toma; Calle Angosta Rock, en Villa Mercedes; y distintas propuestas culturales y gastronómicas en San Luis y La Punta. El Día del Niño también tuvo un fuerte protagonismo, con celebraciones en San Luis, Villa Mercedes, Naschel, Candelaria, Concarán, Fortuna y Villa del Carmen. En Villa de Merlo se realizaron las Fiestas Patronales en honor a San Roque, además de las Grandes Destrezas Criollas y el desfile cívico-militar “Sentir la Patria”, mientras que La Punta fue escenario de la Cabalgata Nacional.

20) Santa Cruz. La provincia ofreció su tradicional oferta de naturaleza, nieve y paisajes patagónicos, con El Calafate a la cabeza de los destinos turísticos, impulsado por el Parque Nacional Los Glaciares y el Glaciar Perito Moreno, además de la navegación por el Lago Argentino. La propuesta provincial se extendió a El Chaltén, con sus circuitos de trekking y los paisajes del Fitz Roy y Cerro Torre; Los Antiguos, Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Lago Posadas y las localidades de la Cuenca Carbonífera, conformando una oferta que combinó naturaleza, aventura, patrimonio y gastronomía patagónica. En Río Gallegos, el fin de semana estuvo acompañado por una amplia programación cultural, gastronómica y recreativa, con más de 20 propuestas para residentes y visitantes. La capital provincial complementó así sus atractivos tradicionales con actividades vinculadas al fin de semana largo y al Día del Niño. La diversidad de destinos permitió sostener propuestas tanto en la zona cordillerana como en la costa y la estepa, con El Calafate como principal referencia turística de Santa Cruz durante el período. Las condiciones climáticas incidieron en el movimiento turístico del fin de semana, con temperaturas bajo cero y alertas por fuertes nevadas y lluvias en sectores cordilleranos y costeros de la provincia. El tiempo adverso condicionó especialmente las escapadas y decisiones de viaje de último momento, aunque la nieve reforzó al mismo tiempo el atractivo paisajístico y las propuestas propias de la temporada invernal.

21) Santa Fe. La provincia registró una ocupación promedio cercana al 64%, que superó el 80% en alojamientos hoteleros de algunas de las principales ciudades. El movimiento turístico generó un impacto económico estimado en $ 12.952 millones, con un gasto promedio diario de $ 135.044 por turista. Se estimaron 30.411 turistas, con una permanencia promedio de 2,1 noches, y otros 60.822 excursionistas, totalizando más de 91.233 visitantes. La agenda fue uno de los grandes motores del movimiento: más de 75 eventos y actividades distribuidos por las regiones Centro, Sur y Norte convocaron a alrededor de 470.000 asistentes. La región Sur concentró la mayor convocatoria, con más de 273.000 asistentes en 27 eventos. En Rosario sobresalió la 15ª edición de Crack Bang Boom, con una asistencia superior a 80.000 personas, además del Día del Niño y la llegada por primera vez de las TC Pick Up al Autódromo Municipal. En Venado Tuerto, la ExpoVenado proyectó más de 60.000 visitantes. La región Centro reunió a más de 162.000 asistentes en 37 eventos, mientras que en el norte provincial más de 36.000 personas participaron de unas 10 propuestas, entre las que se destacó la Expo Rural de San Justo, con más de 30.000 visitantes previstos. También tuvieron protagonismo el Concurso de Pesca Variada Embarcada de Romang, las fiestas patronales y numerosos encuentros gastronómicos, deportivos y culturales. En la ciudad de Santa Fe el balance fue muy positivo, motorizado por una región geográfica fidelizada de visitantes. La diversidad de eventos con trascendencia nacional e internacional potenciaron a la capital de la provincia como destino turístico urbano de escapadas. Entre las propuestas destacadas, estuvieron la reinauguración del sistema de iluminación del Puente Colgante junto al evento «El Fuego Suramericano llega a Santa Fe», con los recitales de Canticuénticos y Kapanga. El Festival Federal de la Cerveza Artesanal y la Feria de Colectividades fueron algunas de las propuestas que movilizaron a miles de visitantes, con derrame económico directo en gastronomía y alojamiento. La ocupación alcanzó picos del 95% en hoteles 4 estrellas, del 85% en los de 3; del 80% en hoteles boutique, y picos del 90% en hostels, con establecimientos al 100%. El gasto turístico diario en la ciudad fue de $ 270.000 por persona, considerando alojamiento y dos comidas, mientras que para los visitantes provenientes de un radio de hasta 300 kilómetros se calculó un gasto aproximado de $ 100.000 en combustible.

22) Santiago del Estero. Alrededor de 60.000 turistas, excursionistas y visitantes, se movilizaron por la provincia el fin de semana, con un gasto promedio diario de $ 100.000 por persona y un impacto económico estimado en $ 6.000 millones. La estadía promedio fue de 2 días y 2 noches. En el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, las reservas previas habían alcanzado el 90%, equivalentes a 2.215 plazas ocupadas sobre una oferta relevada de 2.462, mientras que durante el fin de semana la fuerte llegada de visitantes llevó la ocupación hotelera al 100%. El movimiento estuvo alimentado por turistas de Buenos Aires, NOA, Córdoba, NEA, Cuyo y Santa Fe, además de visitantes internacionales procedentes del Mercosur, Estados Unidos y distintos países europeos, entre otros mercados. Termas de Río Hondo volvió a posicionarse como el principal destino turístico provincial, con el 75% de reservas promedio sobre una oferta de 14.876 plazas, de las cuales 11.157 estaban ocupadas. Los hoteles de 5 y 4 estrellas alcanzaron el 87%, los de 3 y 2 estrellas el 86%, los establecimientos de 1 estrella el 60% y los apart hoteles y residenciales el 67%. Algunos establecimientos, como Los Cardones, Siglo Sexto y Ciudad del Sol, llegaron al 100%. También tuvieron un buen desempeño los destinos emergentes del sudoeste provincial: Villa Ojo de Agua y Sumampa promediaron el 70% de ocupación, con 207 de sus 296 plazas ocupadas, mientras que la Hostería Provincial de Villa La Punta alcanzó el 100% de sus 50 plazas. Uno de los grandes motores del fin de semana fue la tradicional celebración de la Abuela Carabajal, en el barrio Los Lagos de La Banda, que atrajo a miles de visitantes y peñeros de distintos puntos del país y contribuyó a completar la capacidad hotelera del área metropolitana. La agenda folklórica incluyó, además, la Peña de la Casa de los Carabajal, el Patio del Indio Froilán, la Peña Añoranzas Santiagueñas y la Feria Artesanal y Productiva de Upianita. En paralelo, la provincia sumó propuestas familiares por el Día del Niño y actividades recreativas y culturales, mientras Termas de Río Hondo sostuvo su atractivo basado en las aguas termales, el bienestar y las experiencias recreativas.

23) Tierra del Fuego. La provincia logró una ocupación hotelera y parahotelera promedio del 68% durante el fin de semana, con un gasto diario de $ 360.000 por turista y una estadía media de 3 días. Ushuaia encabezó ampliamente el movimiento, con una ocupación del 81%, seguida por Tolhuin (38%) y Río Grande (21%). La temporada de nieve continuó siendo el principal motor turístico, con fuerte protagonismo del Cerro Castor y los centros invernales del Valle de Tierra Mayor, donde las propuestas de esquí, snowboard, caminatas con raquetas, motos de nieve y trineos se combinaron con excursiones y gastronomía fueguina. En Ushuaia también se destacaron las navegaciones por el Canal Beagle, las visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo y los recorridos por los principales atractivos de la ciudad, mientras que Tolhuin, el Lago Fagnano y los paisajes de la zona central complementaron la oferta de naturaleza. El fin de semana estuvo acompañado por el Gran Premio de la Hermandad, desarrollado entre el 14 y 16 de agosto, una tradicional competencia automovilística internacional que movilizó corredores, equipos, acompañantes y visitantes por distintos puntos de la provincia. En Ushuaia se sumaron las VIII Jornadas de Docencia, Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, los días 14 y 15; la presentación musical Franky Style – Vicios Tour 2026, el 15 de agosto; y el acto conmemorativo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, previsto para el 17.

24) Tucumán. La provincia registró un buen movimiento turístico el fin de semana largo, con niveles de ocupación particularmente elevados en algunos de sus principales destinos. El Cadillal encabezó con el 90%, seguido por San Javier (81%), Yerba Buena (79%), Monteros (65%), San Miguel de Tucumán (51%), Tafí del Valle (45%) y San Pedro de Colalao (30%). El gasto promedio diario se estimó en $ 124.400 por turista, incluyendo alojamiento, gastronomía, transporte interno, excursiones y compras. La agenda de actividades fue uno de los principales motores del fin de semana. Entre las propuestas se destacaron el 6° Homenaje a la Pachamama, realizado en Colalao del Valle; el TM Trail Running–Trasmontaña, en San Javier; los festejos por el Día del Niño en San Miguel de Tucumán y Monteros; y distintas actividades culturales y gastronómicas en Yerba Buena. A esto se sumaron las ferias del Parque 9 de Julio, la Feria Gourmet y la Feria de Artesanos del Parque El Provincial, además de la Ruta del Sándwich de Milanesa en la capital. En los Valles, la oferta se complementó con visitas a la Ciudad Sagrada de Quilmes y ferias de emprendedores en Tafí del Valle y Simoca, reforzando la combinación de naturaleza, cultura, gastronomía y turismo activo que caracterizó la propuesta tucumana durante el fin de semana. Tafí del Valle sumó, además, un acontecimiento especial vinculado con su candidatura a Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo. La localidad, una de las ocho seleccionadas para representar a la Argentina, recibió una visita técnica en el marco del proceso de evaluación, durante la cual se pusieron en valor distintos aspectos de su identidad cultural, patrimonio y producción local. La recorrida incluyó una ceremonia en homenaje a la Pachamama, una visita a la casa de Ángela Romano, Guardiana de Semillas, y distintos espacios representativos de la historia y las tradiciones del Valle.