Esta semana vuelve el paro universitario en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Federaciones docentes realizarán esta semana un nuevo paro universitario para exigirle al Gobierno Nacional que aplique, de manera «inmediata», la Ley de Financiamiento ya sancionada por el Congreso.

Esta medida de fuerza, impulsada principalmente por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), comprenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22, en todas sus facultades, aunque la adhesión dependerá de cada cátedra.

Por su parte, las autoridades informaron que los edificios de todas sus facultades permanecerán abiertos.

Si bien los motivos del reclamo continúan fundamentados en la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario, también denuncian una pérdida del poder adquisitivo en los salarios docentes y no docentes y exigen la actualización de los presupuestos para hospitales y becas universitarias.

«El Gobierno mantiene la deuda y los trabajadores de las universidades nacionales el plan de lucha. El miércoles 5 de agosto, el congreso de la Conadu Histórica votó la continuidad del plan de lucha con paro nacional durante esta semana. La asamblea de AGD UBA lo llevó como mandato, entendiendo la perspectiva de un paro por tiempo indeterminado, hasta que el Gobierno de (Javier) Milei pague toda la deuda, y con una nueva marcha nacional», manifestaron desde AGD-UBA.

Las federaciones universitarias indicaron que, a partir del cobro del salario de julio en el mes de agosto, los trabajadores docentes y no docentes constataron que el Gobierno sigue incumpliendo con la Ley, cuando la recomposición salarial adeudada asciende a 31.2%, sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y «que también siguen reclamando».

Una de las últimas asambleas de AGD rechazó la firma de «semejante entrega», porque entendió que el aumento ofrecido «era menos de la mitad de lo que les adeudan», pero también porque le daba una herramienta al Gobierno «para seguir dilatando el cumplimiento de la ley y especialmente de la cautelar».

«Mientras las patronales, como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunas federaciones salen a celebrar el fallo, en los hechos, seguimos sin cobrar lo que nos corresponde por ley. Claro está que estas novedades también son el argumento para frenar cualquier intento de lucha por parte de los trabajadores universitarios», concluyeron desde AGD-UBA.

Agencia NA.-