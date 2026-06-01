Reforma laboral: Cómo será el nuevo recibo de sueldo

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La reglamentación de la reforma laboral introdujo cambios en los formatos de los recibos de sueldo, que les permitirán a los trabajadores conocer el desglose de los distintos ítems que lo componen.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, aseguró que se busca transparentar los costos laborales y las retenciones aplicadas a los salarios.

La modificación busca que el trabajador identifique, mediante una «lectura en cascada«, la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el empleado.

«Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible«, señaló el funcionario en un posteo que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El esquema se dividirá en tres segmentos diferenciados

Primer cuerpo: Se detallarán todas las contribuciones que realiza el empleador, independientemente de su destino. Esto incluye fondos para organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes. Sturzenegger definió esto como un «sinceramiento total de los costos» destinados a distintas personas jurídicas.

Se detallarán todas las contribuciones que realiza el empleador, independientemente de su destino. Esto incluye fondos para organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes. Sturzenegger definió esto como un «sinceramiento total de los costos» destinados a distintas personas jurídicas. Segundo cuerpo: Mantendrá el formato tradicional. Se consignará el sueldo bruto y se aplicarán los descuentos legales hasta alcanzar el salario neto o «de bolsillo» .

Mantendrá el formato tradicional. Se consignará el sueldo bruto y se aplicarán los descuentos legales hasta alcanzar el salario neto o «de bolsillo» Tercer cuerpo: Se incorporará una descomposición gráfica de la denominada «cuña fiscal y sindical».

Sobre este último punto, el ministro explicó que el diseño permitirá exponer «todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero».

El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio.

Noticias Argentinas.-

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