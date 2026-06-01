Reforma laboral: Cómo será el nuevo recibo de sueldo

La reglamentación de la reforma laboral introdujo cambios en los formatos de los recibos de sueldo, que les permitirán a los trabajadores conocer el desglose de los distintos ítems que lo componen.
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, aseguró que se busca transparentar los costos laborales y las retenciones aplicadas a los salarios.
La modificación busca que el trabajador identifique, mediante una «lectura en cascada«, la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el empleado.
«Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible«, señaló el funcionario en un posteo que procesó Agencia Noticias Argentinas.
El esquema se dividirá en tres segmentos diferenciados
- Primer cuerpo: Se detallarán todas las contribuciones que realiza el empleador, independientemente de su destino. Esto incluye fondos para organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes. Sturzenegger definió esto como un «sinceramiento total de los costos» destinados a distintas personas jurídicas.
- Segundo cuerpo: Mantendrá el formato tradicional. Se consignará el sueldo bruto y se aplicarán los descuentos legales hasta alcanzar el salario neto o «de bolsillo».
- Tercer cuerpo: Se incorporará una descomposición gráfica de la denominada «cuña fiscal y sindical».
Sobre este último punto, el ministro explicó que el diseño permitirá exponer «todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero».
El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio.
Noticias Argentinas.-
Más historias
Las ventas de indumentaria suman dos años en caída, mientras el stock se acumula y crece el atraso financiero
Adorni se pone como plazo el 15 de junio para presentar su declaración jurada y planifica ir al Senado en agosto
El cruce entre el fiscal Raúl Garzón y una periodista y concejal: «No sea cínico, es una payasada lo que hace»