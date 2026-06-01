El cruce entre el fiscal Raúl Garzón y una periodista y concejal: «No sea cínico, es una payasada lo que hace»

El encargado de liderar la pesquisa por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos aparecieron en la tarde de este sábado en un terreno baldío de Córdoba, es el fiscal Raúl Garzón. Su nombre cobró notoriedad en los últimos días y su accionar en la causa fue cuestionado desde varios sectores, es así que tras una polémica conferencia de prensa, legisladores radicales elevaron un pedido para que el funcionario sea apartado del caso Agostina Vega.

Sin embargo, Garzón ya era conocido a nivel nacional por una de las causas judiciales más delicadas de la provincia de Córdoba: el expediente que intentó esclarecer las muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.

En aquel caso, el fiscal lideró una larga investigación que culminó en acusaciones contra la enfermera Brenda Agüero, señalada por la Justicia como la principal responsable de los homicidios de 5 bebés y de la tentativa de homicidio de otros 8.

La causa también involucró a funcionarios y autoridades del sistema de salud provincial, ya que no solo se analizaron los hechos dentro del hospital, sino también las respuestas institucionales ante las primeras alertas. En 2020, en medio del debate parlamentario sobre la legalización del aborto, Garzón ordenó una serie de medidas preventivas para proteger edificios públicos, propiedades privadas y templos religiosos ante posibles incidentes durante las movilizaciones.

Esa decisión generó opiniones divididas. Mientras algunos sectores la criticaron por considerar que podía limitar el derecho a la protesta, desde la Fiscalía aclararon que el objetivo era evitar actos vandálicos y garantizar la seguridad en las manifestaciones que tenían lugar en distintos puntos de la provincia.

Con una trayectoria marcada por investigaciones de gran repercusión pública y causas que traspasaron los límites de Córdoba, Raúl Garzón volvió a situarse en el centro de la escena judicial a raíz del caso Agostina Vega.

Ahora, mientras la investigación sigue su curso para aclarar las circunstancias del crimen y determinar todas las responsabilidades, el fiscal se enfrenta a uno de los expedientes más impactantes de los últimos años en la provincia.

Los pormenores del crimen de Agostina Vega

«Les digo con enorme dolor que hemos encontrado restos humanos que, en un 98%, son de Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad», indicó el fiscal. Y aseguró que «toda la prueba condujo a este lugar», refiriéndose a la casona vieja donde fue hallada la menor.

Seguidamente, manifestó: «Esta tarea no ha terminado. Estamos frente a un homicidio y hay otras circunstancias que deben ser investigadas. Las causas que llevaron a que una menor esté en esta situación. Fue un clavo en un pajar para todos. No es mérito, es deber. Tenemos dolor», señaló, enérgico.

Y añadió: «El hallazgo de Agostina nos permite comenzar el debido duelo de sus padres. El móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer».

Con respecto a Claudio Barrelier, indicó: «El detenido será llamado nuevamente a indagatoria», remarcó. Al mismo tiempo que detalló que «todos los aspectos que impliquen el respeto a una mujer y niña serán tenidos en cuenta», ante la consulta sobre si se considerará el agravante de violencia de género.

Sin autocrítica: el fiscal indicó que las autoridades hicieron «todo bien»

Tras ser interpelado por la prensa, Garzón manifestó: «No hay ninguna autocrítica. La denuncia comienza con el aporte de un dato que no es ‘tengo una hija que me la sacaron’. Cuando una persona desaparece, lo hace de mil formas. Si una desaparición está ligada a una amiguita o algo no es lo mismo que ‘me sustrajeron una niña'».

Seguidamente, insistió: «Voy a agradecer el trabajo de la Policía de Córdoba. Pareciera que todo el mundo es fiscal… ¿Saben cuántas cámaras se tuvieron que visualizar para llegar a este lugar?».

Finalmente, indicó que «los restos se encontraron en un descampado», «la denuncia se tomó el domingo a las 8:42 am» y «el cuándo fue asesinada es un dato que será incorporado a la causa, este fiscal la ubica en las primeras horas de su desaparición».

Gentileza de MinutoUno.-