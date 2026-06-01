La palabra del Ni Una Menos tras el femicidio de Agostina en la previa del 3J

En la antesala de la que se prevé será una masiva movilización de este miércoles 3 de junio, el colectivo Ni Una Menos realizará este lunes una conferencia de prensa a pocas horas de que se revelara el femicidio de la adolescente Agostina Madeleine Vega en la provincia de Córdoba.

Las diversas organizaciones feministas que integran esta agrupación se concentrarán este lunes 1º en Bartolomé Mitre 1767, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, a las 16hs.: «La marcha fue decidida en asamblea, hace una semana, y ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva», manifestaron en un comunicado.

«No es un caso aislado. Sucede un femicidio cada 31 horas en nuestro país y con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular. A esas condiciones, el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda aún cuando es una menor de 14 años», señaló el colectivo Ni Una Menos.

Para finalizar indicaron que, con este caso «queda claro», una vez más, que «estas vidas para el Poder Judicial no importan» y, por eso, convocan a la concentración del próximo miércoles 3 de Junio a las 17hs. frente al Congreso de la Nación.

«El Gobierno Nacional ajustador y represor sigue difundiendo el odio a las mujeres y diversidades mientras nos empobrece. La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio en la manifestación Ni Una Menos. ¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!», concluyeron.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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