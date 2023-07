Redes sociales, un factor determinante en la campaña: lo que dice la ley

La medida se encuentra reglamentada bajo la Ley de financiamiento de los partidos políticos que en su artículo 43 expresa que “La Cámara Nacional Electoral llevará el registro de las cuentas de redes sociales, sitios de internet y demás canales digitales de comunicación de los precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias”.

Además puntualiza que “Los representantes legales de los partidos políticos reconocidos, confederaciones y alianzas vigentes deberán inscribir ante este registro (Cámara Nacional Electoral) los datos de identificación de los respectivos perfiles. Asimismo, en ocasión de cada proceso electoral los apoderados de lista registrarán dichos datos respecto de los precandidatos y candidatos oficializados”.

En otro apartado se destaca que “Junto con las rendiciones de cuentas que presenten las listas y las agrupaciones políticas participantes en los comicios deberá acompañarse el material audiovisual de las campañas en internet, redes sociales, mensajería y cualquier otra plataforma digital”.

Según la acordada firmada en 2018 por los jueces Dalla Via y Corcuera se dejó en claro que “en relación con la información y difusión de ideas de las agrupaciones políticas en las contiendas electorales, no puede dejar de advertirse el impacto y los nuevos desafíos que representa el auge de las plataformas y entornos digitales, que se constituyeron en un novedoso circuito de comunicación, dado que el uso de las redes sociales –que en los últimos años se tornaron herramientas de uso masivo- aceleraron los tiempos de circulación y difusión de la información. Al respecto, no puede soslayarse que el rol de las nuevas tecnologías implica nuevas formas de construcción de sentido sustancialmente distintas a las de los medios tradicionales de comunicación”.

La disputa presidencial en las redes

Instagram

Javier Milei es el precandidato que más seguidores acumula. Hay dos características marcadas de su comportamiento en esta red social: tiene una actividad alta -13 publicaciones en los últimos tres días- y comparte imágenes sin seguir un lineamiento estético. En su perfil hay de todo: capturas de pantalla (screenshot) de titulares de diarios con noticias que lo tienen como protagonista y de posteos (de twitter) de diferentes encuestadoras que lo dan como favorito en las elecciones.

Fotos con los candidatos de la Libertad Avanza. Anuncios de entrevistas donde participará en los próximos días. Si bien, Instagram no es una plataforma pensada para que los usuarios consuman textos extensos, Milei suele limitarse a pocas palabras: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO” es la descripción que más se repite en sus publicaciones.

Javier Milei: 1.700.000

Horacio Rodríguez Larreta: 543.000

Patricia Bullrich: 533.000

Juan Grabois: 227.000

Sergio Massa: 144.000

Myriam Bregman:149.000

Twitter

Horacio Rodríguez Larreta lidera el ranking de seguidores en la red social adquirida en el último año por Elon Musk. Tiene una actividad constante, con spots de campaña en formato de video, con consignas en 240 caracteres y en los últimos días se destacó por una serie de posteos poco habituales: seleccionó twitts de diferentes usuarios que se dirigieron a él con una misma consigna: #NoVasASerPresidente y les respondió de manera individual. Uno detrás del otro. En cada publicación, aprovechó a pegarle a diferentes rivales políticos: “Si, no voy a ser un Presidente que tenga un vacunatorio VIP”. “Si, no voy a ser un Presidente que esté a favor de la venta de órganos”. “Si, no voy a ser un Presidente que condicione a la Justicia”.

Horacio Rodríguez Larreta: 1.700.000

Patricia Bullrich: 1.400.000

Sergio Massa: 1.200.000

Javier Milei: 753.000

Juan Grabois: 227.000

Myriam Bregman:149.000

Tik Tok

Milei en tik tok domina con amplia diferencia. Si bien, ha disminuido la cantidad de posteos y no genera contenido como en otras redes, la distancia numérica que tiene contra sus competidores numera sigue siendo notoria. El común dominador de sus últimos posteos es una voz, que da inicio al vídeo con una pregunta:»¿A qué tipo de cambio es la dolarización?»; «hoy hay cierre de listas, ¿Qué opinas de esta elección?»; «Alberto dijo que el dólar subió por culpa de la derecha» y Milei, en primer plano, respondiendo de manera sintética.

Javier Milei: 1.200.000

Horacio Rodríguez Larreta: 513.500

Patricia Bullrich: 191.800

Juan Grabois: 27.700

Myriam Bregman: 20.800

Sergio Massa: No tiene cuenta.

Facebook

Sergio Massa replica el mismo contenido en Facebook e Instagram. El candidato de Unión por la Patria tiene posteos dedicados mayormente a la gestión económica del gobierno nacional.

Sergio Massa: 891.000

Horacio Rodríguez Larreta: 833.000

Patricia Bullrich: 512.000

Javier Milei: 505.000

Myriam Bregman:171.000

Juan Grabois: 78.000

La pelea virtual por la Gobernación

Axel Kicillof tiene números favorables a sus competidores. El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de las principales redes a excepción de Tik tok. Allí, el que está mejor ubicado es Diego Santilli. El candidato de Larreta dedica la mayoría de sus posteos a criticar la gestión del oficialismo. Lo hace con videos breves, en clave humorística, con tonos irónicos, típicos de la “cultura del meme” actual.

Instagram

Axel Kicillof: 1.000.000

Diego Santilli: 169.000

Carolina Piparo: 53.200

Néstor Grindetti: 35.100

Ruben Sobrero: 3.022

Twitter

Axel Kicillof: 1.300.000

Diego Santilli: 437.900

Carolina Piparo: 152.300

Néstor Grindetti: 59.500

Ruben Sobrero: 27.100

Tik Tok

Diego Santilli: 87.100

Axel Kicillof: 25.200

Néstor Grindetti: 1108

Carolina Piparo: 599

Ruben Sobrero: No tiene cuenta.

Facebook

Axel Kicillof: 897.000

Néstor Grindetti: 77.000

Diego Santilli: 158.000

Carolina Piparo: 25.000

Rubén Sobrero: 4.400