Quejas en las redes sociales porque los trabajadores de Roque Pérez aún no cobraron SUS horas extras del pasado mes de abril, aunque nos informaron que algunos tampoco habrían cobrado las extras de marzo.

Si bien el jueves 11 algunos empelados municipales nos había informado que el viernes 12 esperaban cobrar sus horas extras trabajadas durante marzo y abril, ese viernes 12 nos avisaron que desde el Municipio de Roque Pérez, aún no les había depositado el dinero correspondiente a sus horas extras.

Se debe destacar que las horas extras, son horas de más que un trabajador hace para poder tener un poco más de dinero, tan necesario ante lo que salen las cosas y lo que aumentan día a día. Las horas extras no se hacen porque los empleados no tienen otra cosa mejor que hacer. Hay muchos que deben dejar sus hijos, nietos y familiares para cumplir con esas horas extras y no es justo que no se les paguen en tiempo y forma. No es justo que se juegue con el dinero ajeno, ni con el tiempo ni el trabajo del otro.

Claro que los funcionarios con sus sueldos, seguramente no deben tener los problemas económicos que tienen los otros trabajadores y quizás por eso no tienen idea acerca de lo que es no poder ir a comprar leche, pan, ni mucho menos un poco de carne. Tampoco hablemos de poder pagar un alquiler o los servicios y mucho menos vivir dignamente como deberían vivir todos los laburantes de este país.

Que importante sería que sepamos, para poder informarle a la población, cuánto cobran de sueldo cada una de las personas con mejores cargos dentro del Municipio local. ¿Sería muy bueno que se pueda conocer ese dato?, aunque estimamos que a algunos/as les daría vergüenza que se sepa. Hay funcionarios que ni siquiera retiran todo el sueldo de sus cuentas porque no lo necesitan. Pero no pasa eso con los otros trabajadores, que esperan ver depositados sus sueldos y sus horas extras porque lo necesitan para subsistir.

La semana que viene parece que se van a dignar a pagarles las extras trabajadas, que no debería ser noticia, ya que es uno de los derechos de los trabajadores: cobrar lo trabajado en tiempo y forma.

Pero el Gobierno de Roque Pérez, aunque sea por este año, que se vienen las elecciones, deberían cumplir con sus trabajadores.-

Foto rpereznet.com.ar